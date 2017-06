odnos s djelatnikom koji ne shvaća svoje zadatke

nezatvorena potraživanja koja prijete redovnom poslovanju

neočekivani marketinški rezultati na temelju kojih nam ovise buduće aktivnosti

odnos među partnerima i njihovim / vašim očekivanjima

neprovjerene informacije iz čudnih izvora

nesigurnost tržišta

Dok je poznata činjenica kako svi mi nosimo neku vrstu emotivnog tereta (ovaj ili onaj osjećaj koji nas obuzme s vremena na vrijeme), u poduzetničkom svijetu jako dobro je poznat i pojam mentalnog tereta.Mentalni teret su sve one situacije iz poslovanja za koje trebamo iznaći (mentalno / racionalno) rješenje, a radi njih imamo problema u izvršavanju poslovnih zadataka, planova i ciljeva. Gotovo pa uobičajeno je da se mentalni teret nakalemi na emotivno stanje, koje onda dovodi do cijelog vrtloga neželjenih situacija i stanja.U praksi ima različitih situacija mentalnog tereta:Mentalni teret je nešto s čime se svako jutro budi 99% poduzetnika i njihov mozak najviše energije i vremena troši na iznalaženju različitih rješenja kako bi ga se riješio. Jer, on je "tu" i smeta u daljnjem djelovanju, u daljnjem razvoju ideje…U praksi se zna desiti da se 10% svog vremena bavite aktivnostima radi kojih ste stvorili tvrtku, dok ostalih 90% vremena bavite se vođenjem i upravljanjem tvrtke tj. rješavanju i iznalaženju rješenja za različite mentalne terete i mentalne izazove.Rješenje? Žao mi je, no rješenja nema. Barem ne u obliku da ćete se kao poduzetnik ikada riješiti mentalnih tereta.Zapravo, postoji rješenje koje padne na pamet barem 8 od 10 poduzetnika nakon prve godine poslovanje - prodaja tvrtke. No, to je već jedna druga priča i druga epizoda Business Klinike, jer da bi se nešto prodalo, mora postojati interes za time.No, vratimo se mi na ovaj trenutak i terete koje nosimo te kako ih se ipak riješiti? Za sada, koliko ja znam iz svog i tuđeg iskustva, najbolja tehnika je u osvještavanju "što mi se dešava" teSve ću sam tj. "Rambo stil" rijetki prežive i uspiju u njemu, a već i ako uspiju, ožiljci su izrazito duboki i bolni.