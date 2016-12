Ministarstvo kulture po prvi puta neće novčano podržati gay paradu

Ministarstvo kulture, posljedicom ideološkog kadroviranja bivšeg ministra Zlatka Hasanbegovića po kulturnim vijećima, odbilo je dodijeliti sredstva iz Programa javnih potreba u kulturi u 2017. za organiziranje 16. Povorke ponosa i popratna kulturna i javna događanja poznata kao Mjesec ponosa, objavio je Zagreb Pride . To je prvi put otkako Zagreb Pride prijavljuje događaj od javnog interesa u kulturi – Povorku ponosa i kulturne sadržaje koji joj prethode - da Ministarstvo kulture uskraćuje podršku.Do sada je Ministarstvo kulture Povorku i Tjedan ponosa Zagreb Pridea godinama podupiralo simboličkom podrškom između 10 i 20 tisuća kuna, što je ujedno šestina, tj. trećina ukupnog proračuna za Povorku i Tjedan ponosa, dok ostatak dohotka čine Grad Zagreb i donacije građana i građanki. Takav izbalansiran proračun čini Povorku ponosa i popratne događaje održivima, otvorenima i besplatnima za sve."Za 16. Prajd planiramo proširiti sadržaj za LGBTIQ zajednicu i umjesto Tjedna ponosa organizirati Mjesec ponosa, što je ujedno i rijetka prilika da LGBTIQ osobe, podržavatelji i podržavateljice dođu u doticaj s kulturnim sadržajima LGBTIQ tematike. Mjesec ponosa 2017. će trajati od 17. svibnja (Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije) do 10. lipnja 2017. kada će se održati 16. Povorka ponosa. U tom razdoblju održat će se brojni kulturni, javni, umjetnički, izvedbeni i aktivistički sadržaji od javnog interesa i potreba za LGBTIQ zajednicu. Te sadržaje podupire i posjećuje veći broj ljudi nego li je broj glasova koje je Zlatko Hasanbegović dobio na svim izborima.Iz aviona je vidljivo da je uskraćivanje ove simboličke potpore Ministarstva kulture politički pritisak na Zagreb Pride koji je prošle godine otvoreno i neustrašivo kritizirao i osuđivao poteze sada bivšeg ministra kulture. Nadalje, iz rezultata natječaja vidljivo je i to da niti jedan drugi LGBT sadržaj od javnog interesa za LGBTIQ zajednicu također nije dobio poticaje Ministarstva kulture, što ukazuje na pokušaj bivšeg ministra kulture da se nas LGBTIQ osobe treba maknuti iz javnosti i učiniti nas nevidljivima.Mi ćemo i dalje stajati na braniku obrane prava, časti i dostojanstva LGBTIQ osoba Zagreba i Hrvatske i ova odluka ne može nas zaustaviti. Dokle god je gomila ljudi iza nas bit će Prajda, ma tko god bio na čelu Ministarstva kulture. Vidimo se na Mjesecu ponosa i Povorci ponosa 10. lipnja 2017., antifašistički kao i svih godina do sad!", poručuju iz udruge.