'Mjesečina' od 2. veljače u kinima

Drama Mjesečina je priča o odrastanju jednog mladića u nasilnoj četvrti Miamija koja otkriva kako snažni trenuci u našim životima oblikuju naš identitet i određuju naše sudbine. U tri različita poglavlja života, Chiron izrasta od nesigurnog dječaka do zlostavljanog tinejdžera koji se bori sa vlastitom seksualnošću, te naposljetku do odraslog muškarca.Film ima osam Oscar nominacija u svim glavnim kategorijama: Najbolji film, režija, adaptirani scenarij, originalna skladba, fotografija, sporedni glumac i glumica te najbolja montaža. Film je dobitnik Zlatnog globusa u kategoriji drame te SAG nagrade u kategoriji najbolje muške sporedne uloge.Uloge u filmu tumače Mahershala Ali (), Naomie Harris () te Alex R. Hibbert.Režiju i scenarij potpisuje Barry Jenkins Film dobiva same pohvale, a na Rotten Tomatoesu ima čak 98% pozitivnih ocjena.