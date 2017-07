Motovun: Stižu filmovi nagrađeni u Cannesu i Veneciji te izopačena umjetnost

Osamnaest filmova koji donose priče iz gruzijskih vrleti, argentinske provincije, francuskog visokog društva, vesterna koji se događa u šumama Bugarske, pa čak i film koji je snimljen na samom motovunskom festivalu – to je glavni program 20. izdanja Motovun film festivala koji će se održati od 25. do 29. srpnja u lijepom gradiću u središtu Istre.Selektori programa rekli su da su ponovno pokušali povezati udaljene krajnosti – geografske, ali estetske i autorske. Dakle, na rasporedu je 'Trg' Rubena Ostlunda koji je u Cannesu osvojio Zlatnu palmu, kao i mali, gotovo nepoznati filmova poput 'Pravog momka za Mary' Darrena Thorntona ili 'Rastroja' Kasije Adamik. Među žanrovskim filmovima ističe se epski western 'Brimstone' Martina Koolhovena, u kojem glume Dakota Fanning, Kit Harington i Guy Pearce, te bizarni triler 'Bar' Álexa de la Iglesije. Tu su i filmovi velikih autorskih imena kao što su Claire Denis i Agnieszka Holland, ali i kultnog queer provokatora Brucea LaBrucea, koji će biti jedan od gostiju festivala.U programu su dva filma vezana uz Istru i Motovun. 'Kratki izlet' Igora Bezinovića djelomično je snimljen upravo na ovom festivalu, a svjetsku premijeru imao je na uglednom festivalu u Rotterdamu. 'Beliberi' Tee Lukač snimljen na nekoliko istarskih lokacija, otkrivajući da se ne radi samo o regiji Livija Morosina i Gustafa, nego i o najtvrđoj bazi fanova Justina Beibera, čiju neobičnu supkulturu prikazuje.Nemali broj filmova bili su hitovi sezone u svojim zemljama, poput španjolskog krimića 'Gnjev mirnog čovjeka' Raúla Arévala koji je u Španjolskoj osvojio najvažnije domaće nagrade, ili filma 'Heartstone' islandskog redatelja Guðmundura A. Guðmundssona, koji se smatra jednim od najboljih debija islandskog filma. No, svi filmovi u glavnom programu (s izuzetkom jednog domaćeg) hrvatske su premijere.„Ponosni smo što su gotovo polovinu filmova u našem programu režirale žene", ističe u svojem uvodniku selektor Jurica Pavičić. „No, niti jedan od tih filmova nismo birali zbog političke korektnosti, nego zato što su dobri". Uz glavni program, najavljena su i dva prateća programa – Island, zemlja partner (ili skraćeno: Istrand) i Izopačena umjetnost 2.0.Izopačena umjetnost 2.0 propituje nove tendencije ograničavanje slobode umjetničkog izražavanja u kojima autoritarni režimi i ekstremni konzervativci nameću kriterije po kojima je neka umjetnost prihvatljiva, a neka druga ne. Ovaj program uključuje desetak filmova koji govore o zatvorenim umjetnicima, zabranjenim umjetnicima, umjetnicima u otporu, ali i okrugli stol u koji će se uključiti sudionici iz dvanaest zemalja.„Dolaze nam umjetnici i aktivisti od Turske, preko naših prostora, sve do Mađarske, Poljske i Albanije, koji će u otvorenom dijalogu tražiti odgovor na pitanje - postoji li u današnjem svijetu još uvijek neupitna sloboda umjetničkog izražavanja, i kako taj temelj demokratskog društva zaštititi od ideologiziranih nasrtaja“, rekao je motovunski Igor Mirković.Do 10. srpnja traje akcija prodaje paketa ulaznica Sve po 15 kuna, koji uključuje 10 ulaznica, svaka po cijeni od 15 kuna za 10 različitih projekcija koje posjetitelji biraju sami. Paket Sve po 15 kuna i ostale pakete moguće je kupiti online putem sustava Ulaznice.hr