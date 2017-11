'Muškarci ne plaču' Alena Drljevića najbolji film Zagreb film festivala

Film, Hrvatska

'Muškarci ne plaču' redatelja Alena Drljevića osvojio je glavnu nagradu, Zlatna kolica za najbolji film Zagreb film festivala. Zlatna kolica za najbolji kratki igrani film pripala su mađarskim 'Brucošima' Györgya Mór Kárpátija, a najboljim filmom iz programa Kockice proglašen je 'Čistačica' Matije Vukšića. Žiriji su u svakoj od kategorija dodijelili i posebna priznanja. 'Bez ljubavi' Andreja Zvjaginceva dobitnik je nagrade Zlatni bicikl koju dodjeljuje žiri programa Ponovno s nama i Nagrade riječke publike. Najboljim filmom za mlade u programu PLUS proglašen je 'Vincent' Christophea Van Rompaeya. Dobitnik HT nagrade publike je izraelski film 'Fokstrot' Samuela Maoza.



Komunikacijom do iscjeljenja



„Moćan, hrabar i relevantan film, fenomenalnih glumačkih i režijskih vještina, 'Muškarci ne plaču' film je koji sugerira nužnost komunikacije kao puta do iscjeljenja, ali i izbjegavanja mržnje i sukoba. I da, muškarci bi trebali plakati (barem povremeno)“ - poručio je žiri dugometražnog programa u sastavu Lana Barić, glumica, Peter Brosens, redatelj i Peter Rommel, producent. Posebno priznanje žirija dugometražnog programa pripalo je francuskom filmu 'Parižanka' redateljice Léonor Serraille.



Fascinantno, fantastično, fenomenalno



„Uobičajeno je da slovom 'f' označavamo lošu ocjenu, ali mi bismo ovdje htjeli okrenuti sve naglavačke i istaknuti tri 'efa' u pobjedničkom filmu: fascinantnu priču, fantastičnu fotografiju i fenomenalne glumačke izvedbe. Pobjednički film je također pokazao svoju emocionalnu inteligenciju baveći se teškom društvenom temom na humorističan i jedinstven način. Pokazuje nam da čak i u najtežim trenucima trebamo imati nade“ - poručio je žiri koji je odlučivao o najboljim filmovima iz programa PLUS namijenjenog mladima, u sastavu: Kiša Bizović Grgas, Jan Kožić, Eva Magdić Govedarica, Tamara Ramadi i Dominik Rački. Žiri PLUS nagradu je dodijelio belgijsko-francuskom filmu 'Vincent' Christophea Van Rompaeya.



Kancerogeni kapitalizam u suvremenoj obitelji



O najboljem filmu programa Ponovno s nama odlučivao je žiri sastavljen od predstavnika strukovnih udruga u sastavu: Tamara Babun, producentica (HRUP), Čejen Černić, redateljica (DHFR) i Damir Markovina, glumac i scenarist (HDFD). Zlatni bicikl žiri je dodijelio filmu 'Bez ljubavi' ruskog redatelja Andreja Zvjaginceva „za nepogrešivu i bolnu dijagnozu kancerogenog djelovanja kapitalizma na mogućnosti opstanka suvremene obitelji, vivisekciju razorne sebičnosti koja je pogonska sila filma, te majstorsku realizaciju“. Isti film osvojio je i Nagradu riječke publike te je Zvjagincev koji je dvaput osvojio glavnu festivalsku nagradu (za filmove 'Povratak' i 'Izgnanstvo') postao najnagrađivaniji redatelj u povijesti ZFF-a. Žiri programa Ponovno s nama također je dodijelio posebno priznanje slovenskom filmu 'Sasvim obična obitelj' Jana Cvitkoviča.



O pobjednicima u kategoriji kratkometražnog filma i Kockica odlučivao je žiri u sastavu: Saša Ban, redatelj i prošlogodišnji pobjednik Kockica, Cătălin Cristuțiu, montažer i Alejo Franzetti, redatelj i selektor programa Berlinale Shorts. Zlatna kolica za najbolji kratki film dodijeljena su mađarskom ostvarenju 'Brucoši' Györgya Mór Kárpátija. “Brucoši je priča o društvu koje je izgubilo sposobnost empatije. Ovaj je film dokaz da katkada nemogućnost da se međusobno razumijemo i pomažemo proizlazi iz nedostatka hrabrosti da se usprotivimo bliskoj okolini. Zbog toga empatija zaista jest moć koju rijetki posjeduju“, kažu. Posebno priznanje u kategoriji kratkog filma dodijeljeno je američko-britanskom ostvarenju 'Hvala bogu da smo Britanci' redatelja Seana Dunna.



Odgovornost, majčinstvo i zakon



Zlatna kolica za najbolje hrvatsko kratkometražno ostvarenje iz programa Kockice pripala su Matiji Vukšiću za film 'Čistačica' - „trezven i snažan uradak čehovske atmosfere, zagonetan, izveden učinkovito i ekonomično. Krhka ravnoteža između odgovornosti, majčinstva i zakona filtrira se kroz zakrivljenu leću minimalističke kamere“. Posebno priznanje programa Kockice pripalo je filmu 'Kontraofenziva' Jakova Nole.



Na pet gradskih lokacija prikazano je više od stotinu filmova: u utrci za Zlatna kolica sudjelovalo je ukupno 33 ostvarenja: 13 dugometražnih debitantskih ili drugih ostvarenja autora iz cijeloga svijeta, 10 kratkometražnih međunarodnih igranih filmova i 10 domaćih kratkiša iz programa Kockice.



Industrija ZFF



Na 15. ZFF-u također su dodijeljene nagrade programa Industrija. Najbolji scenarij na radionici Moj prvi scenarij je mađarski scenarij 'Impromptu' koji je predstavljao scenarist Horváth János Antal. Zahvaljujući British Councilu, Jánosu je omogućen boravak na sedmodnevnoj rezidenciji u Londonu na kojoj će dodatno razvijati projekt. Nagradu za najbolji pitch na Pitching forumu Industrije mladost! odnijela su dva projekta: 'Planet' Nikice Zdunić i Tajane Bakote (ADU Zagreb) i 'Šafarikova 19' Lane Pavkov i Miloša Vučkovića (FDU Beograd). Oba projekta su osvojila kompletnu obradu u postprodukcijskim studijima.



Premda je službeni natjecateljski dio festivala zatvoren, posjetitelji će u probranim filmskim naslovima moći uživati i u nedjelju, 19. studenoga u kinima Europa, Tuškanac te u Muzeju suvremene umjetnosti. No, čak i nakon završetka ZFF-a, nekoliko festivalskih naslova nastavit će svoja prikazivanja po drugim hrvatskim gradovima.