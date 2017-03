Na 4. SuperUho dolaze Buzzcocks i Jessy Lanza

Festival SuperUho objavio je dva nova imena koja dovodi ovog ljeta u Primošten - Buzzcocks Jessy Lanza pridružuju se već objavljenim izvođačima: Billy Bragg, Shellac, Conor Oberst, Sara Renar i Gracin.Kad su se u siječnju 1977. mladi manchesterski punkeri pojavili u lokalnom Virgin dućanu s kutijom EP-a na čijem je omotu iznad njihove fotografije pisalo Buzzcocks , a ispod nje "Spiral Scratch", nitko nije mogao znati da je ova četvorka tim potezom pokrenula pravu malu revoluciju unutar glazbene industrije. Ispostavilo se da su odlukom da sami snime, izdaju i distribuiraju svoju glazbu postali jednim od prvih indie bendova na svijetu, te tako utrli put nastanku potpuno nezavisne glazbene scene koja je početkom osamdesetih počela bujati s druge strane Atlantika. Vremenom se pojam indie počeo sve češće koristiti kao kratica od independent, kako bi se opisala nevjerojatno vibrantna bujajuća glazbena scena, koja je u SAD-u postala potpuno nezavisna od dotad nezaobilaznih korporativnih izdavača i distributera.1977. u Velikoj Britaniji situacija bila bitno drugačija, pa su nakon tog pionirskog poteza, koji je polučio neočekivanim uspjehom, budući da je navedeni EP prodan u gotovo nezamislivih 16000 primjeraka, Buzzcocksi su ubrzo potpisali za United Artists Records. Iako su neposredno prije potpisa ugovora ostali bez pjevača Howarda Devotoa, koji se razočaran onim u što se punk počeo pretvarati najprije na godinu dana vratio na fakultet, a potom osnovao legendarni post punk band Magazine, vrlo su brzo pronašli rješenje tako da je gitarist Pete Shelley preuzeo ulogu pjevača, a Steve Diggle bas zamijenio gitarom. Pokazalo se to kao pun pogodak, jer za razliku od većine tadašnjih punk vokala koji su zvučali grubo i prljavo, Shelleyjev se visoki, čisti glas savršeno uklopio u sjajne pop punk pjesme koje je većinom sam i napisao. Tri su studijska albuma objavljena u toj izvornoj fazi djelovanja grupe, sva tri izvrsno primljena od strane kritike i publike, no posebno će se bitnom pokazati fantastična kompilacija singlova nazvana "Singles Going Steady", na kojoj su se našli brojni današnji pop punk klasici poput What Do I Get? Ever Fallen In Love ili Orgasm Addict . Album je licencno objavljen i u tadašnjoj Jugoslaviji te je s albumima Gang Of Four i Magazine presudno utjecao na ovdašnji punk i ono što će s vremenom postati poznato kao novi val.Od 1981. Buzzcocksi su u više navrata prestajali s radom i jednako tako više puta mijenjali ritam sekciju, da bi zadnjih 10 godina djelovali u istoj postavi koja se na posljednjim turnejama pokazala fantastična uživo, a koja će tako na najbolji način obilježiti 40 godina djelovanja jednog od najvažnijih britanskih bandova kraja sedamdesetih, ali i četrdeset godina od nastanka indie rocka kojemu su svojom inventivnošću i poduzetnošću upravo Buzzcocks utrli put. Jessy Lanza sjajna je producentica i pjevačica iz kanadskog Hamiltona, koja je pažnju svjetske javnosti na sebe skrenula 2013. izvrsnim albumom prvijencem "Pull My Hair Back" objavljenim za cijenjeni britanski Hyperdub Records. Navedeni je album napisala i snimila sa svojim partnerom Jeremyjem Grenspanom iz Junior Boysa, a u nizu hvalospjeva kojima je bio obasut ističe se cijenjeni britanski Guardian koji je proglašava "posljednjom i vjerojatno najznačajnijom novom nebeskom soul djevojkom". Njen intrigantan i originalan spoj synthpopa i R&B-a ni na drugom, prošle godine objavljenom, albumu Oh No gotovo nikoga nije ostavio ravnodušnim, pa se tako Jessy ponovo našla među 10 finalista za prestižnu kanadsku glazbenu nagradu Polaris, dok je singl "It Means I Love You" u više svjetskih glazbenih magazina proglašen pjesmom godine. U nizu suradnji koje je ostvarila u protekle 4 godine posebno se izdvaja ona s Caribouom, kojem je gostovala na hvaljenom i iznimno uspješnom zadnjem albumu "Our Love", ali i odradila veći dio turneje kojom je album promoviran.Još samo devet dana, ulaznice po cijeni od 220 kuna mogu se kupiti do 18.3., a do istog će se datuma moći kupiti i kamperske ulaznice po cijeni od 90 kuna. Nakon isteka razdoblja prodaje drugog promotivnog paketa festivalskih ulaznica za četvrto izdanje SuperUho Festivala cijene ulaznica će biti 250 kuna do 18.6., 290 kuna do 7.8. te 320 kuna na ulazu. Cijene kamperskih ulaznica nakon isteka razdoblja prodaje drugog promotivnog paketa će biti 120 kuna do 18.6. te 150 kuna do 9.8.