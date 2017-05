Nagrade kritičara u Cannesu: '120 Beats Per Minute' i 'Closeness' slavili

Film, Svijet

Međunarodni FIPRESCI žiri, sastavljen od strane filmskih kritičara, dodijelio je tri nagrade u Cannesu, a najviše razloga za slavlje imaju ruski redatelj Kantemir Balagov, Francuz Robin Campillo i Portugalac Pedro Pinho.

Piše: Marina D. Richter

Internacionalni Fipresci žiri u sastavu Alissa Simon (USA), Thomas Aïdan (Francuska), Rodrigo Fonseca (Brazil), Barbara Lorey de Lacharriere (Francuska), Pierre Pageau (Kanada), Eva Peydró (Španija), Silvana Silvestri (Italija), Mode Steinkjer (Norway), Vidyashankar Jois (Indija) je dodelio tri nagrade u Cannesu: dve u zvaničnoj sekciji – jednu u glavnom takmičarskom programu i drugu u selekciji “Un Certain Regard”. Pobednik velikog takmičarskog programa je “120 Beats Per Minute” Robina Campilla (FR, 140 min.) a ”Closeness” mladog ruskog reditelja Kantemira Balagova čiji je ovo prvenac je najbolji film Un Certain Regarda. Obrazloženje žirija za nagrađivanje ovog zaista dobrog filma: “svež nov glas sa intimnim portretetom zatvorene zajednice.”



”The Nothing Factory” Pedra Pinha (Portugal, 177 min), predstavljen u "Directors' Fortnight" programu, odneo je treću nagradu uz obrazloženje da je zanimljiv aktivistički film koji razvejava granice između stvarnosti, fikcije, kazališta I socijološkog diskursa što dovodi do uznemirujućeg i provokativnog kinematografskog doživljaja.



Žiri koji je ocenjivao osamnaest filmova iz Un Certain Regard program, na večerašnjoj ceremoniji je uručio pet nagrada. Najboljim filmom je proglašen “Lerd” Mahammada Rasoulofa o kome smo već izvestili, nagradu za najbolju režiju dobio je Taylor Sheridan (scenarista “Hell or High Water”) za triler “Wild River” smešten na teritoriju indijanskog rezervata u divljinama Wyominga koji se dotiče osetljive teme građenja cevovodnog transporta za naftu, koja je već godinama problem protiv koga se bune mnoge native zajednice. Čuveni producent Harvey Weinstein koji je na bini primio povelju umesto Sheridana, nije zaboravio da u svome govoru upravo pomene ovu stavku: “Obama je video cevovode I bio je svestan problema u našoj zemlji, pogotovo u indijanskim rezervatima, ali naša nova administracija misli suprotno”.



Najbolja glumica je Italijanka Jasmine Trinca za dirljivu ulogu samohrane majke, koja jedva sastavlja krak sa krajem frizerajem po privatnim adresama, sa jednog na drugi kraj grada u filmu “Fortunata” Sergia Castellitta. “April’s Daughter“ Meksikanca Michela Franca (kao izvršni producent se potpisuje Tim Roth) o tinejdžerskoj majci iz pakla - je dobio nagradu žirija. Ovo je druga nagrada u Cannesu za Franca koji je sa filmom “After Lucia” bio pobednik Un Certain regarda 2012. Francuski glumac i autor Mathieu Almaric je dobio nagradu za scenario za film koji je otvorio festival – Barbara, čiji je i reditelj.



Un Certain Regard žirijem je predsedavala Uma Thurman.



Sutra uveče će na svečanoj ceremoniji u Grand Théâtre Lumière biti obznanjene i uručene glavne nagrade festivala.