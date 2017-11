Najavljen Outlook za iduću godinu - festival otvaraju Bonobo, David Rodigan i Outlook Orkestar

Veliki koncert otvorenja 11. Outlook festivala održat će se 5. rujna iduće godine u pulskoj Areni kad će nastupiti ambijentalni genij Bonobo, legendarni David Rodigan koji će se ekskluzivno za ovu priliku udružiti s 20-članim Outlook Orkestrom te mladi hip-hop, soul duo Children of Zeus. U prodaji su i prve i najpovoljnije regionalne ulaznice za 240 kuna kuna za koncert otvorenja i 400 za festival.Maestro ambijentalne glazbe Bonobo će uživo izvesti svoj posljednji i cijenjeni album 'Migration', njegov najozbiljniji i najzahtjevniji album do sada. Serija rasprodanih koncerata na zadnjoj turneji podigla su Bonobov status u sami vrh elektroničke elite. Zamaglivanjem granica između trip-hopa, popa i plesne glazbe sa snažnim utjecajem simfonijske glazbe, album 'Migration' još je jedan dokaz Bonobovog uspješnog balansiranja između žanrova koje usavršava zadnjih 15 godina ( evo ga ovdje za preslušavanje). Bonobo je u estetici svoje glazbe vođen emocionalno nabijenim kinematografskim trenucima, svoje blažene ritmove spaja sa zasićenim žičanim instrumentima i bubnjevima pod jazz utjecajem. Bonobov univerzalni glazbeni jezik i atmosfera koju stvara bit će savršena glazbena podloga za početak još jednog Outlook festivala.Za koncert otvorenja jedinstvena glazbena ličnost David 'Ram Jam' Rodigan udružio je snage s Outlook Orkestrom kako bi obilježio četrdeset godina karijere kao kustos, radijski voditelj i DJ. David Rodigan možda je i najveći znalac bass glazbe koji pomno prati njen razvoj od prvih ska i rocksteady uspješnica pa sve do današnjeg dancehall i jungle zvuka. Dugogodišnji član Outlook obitelji, Rodigan se udružio s moćnim orkestrom kako bi predstavio spektar starih i novih pjesama koje su bile značajne za festival, ali za sam razvoj soundsystem kulture. Nakon rasprodanih koncerata Outlook Orkestra u Bristolu i Londonu, Rodigan će Orkestru dodati svoj jedinstveni pečat, a pridružit će mu se još niz gostiju koji će biti uskoro objavljeni. Povrh ovih velikih imena na velebnu pozornicu Arene popet će se mladi i zapaženi hip-hop/soul duo Children of Zeus koji stižu iz Manchestera.Prve regionalne ulaznice ranograbilice po najpovoljnijoj cijeni za veliki koncert otvorenja 11. Outlook festivala stigle su u prodaju i mogu se kupiti po cijeni od 240 kuna ( ovdje ) ovdje te na svim Entrio prodajnim mjestima.Outlook festival nastavit će se na tvrđavi Punta Christo od 6. do 9. rujna, a prve i najpovoljnjije ulaznice mogu se naći na svim Entrio prodajnim mjestima, za 400 kuna.