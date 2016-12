Najčešće novogodišnje odluke: (bolji) posao i poboljšanje obiteljskih odnosa

Mnogi početak kalendarske godine doživljavaju kao vrijeme za 'novi početak'. Koje važne novogodišnje odluke građani donose te jesu li im se ostvarile želje u godini na izmaku, istražio je MojPosao na 300 ispitanika.Više od polovice ispitanika namjerava donijeti novogodišnju odluku za 2017. godinu (56%). Malo manje od četvrtine ispitanika ne planira donijeti novogodišnju odluku (23%), a 21% ispitanika još je neodlučno.Među ispitanicima koji će donijeti novogodišnju odluku, njih 46% donijeti će odluku vezanu za karijeru. Ti ispitanici su u najvećoj mjeri odlučili pronaći (bolji) posao (65%) te poraditi na usavršavanju i edukaciji (38%). Na trećem mjestu je odluka o povećanju zarade (27%) iza koje dolazi uspostava ravnoteže poslovnog i privatnog života (12%).„Moja novogodišnja odluka bit će veća zarada i/ili pronalazak novog posla.“„Želja za učenjem i usavršavanjem je sve veća pa se nadam dogodine uz napredovanje na poslu i diplomi na fakultetu.“Ispitanici koji su se odlučili na donošenje novogodišnje odluke nevezane uz karijeru (21%) u 2017. najviše žele poraditi na poboljšanju obiteljskih odnosa te na zdravlju i uživanju u životu.Neke od novogodišnjih odluka za nadolazeću godinu su:„Više uživati u stvarnim vrijednostima života, a manje brige oko nebitnih stvari ;).“„Moja novogodišnja odluka bit će da iduće godine malo više uživam u životu, da budem što manje po bolnicama, da vidim što više naše lijepe domovine, da se ponovo pokrenem, jer me je bolest privezala za dom i čekanje u bolničkim hodnicima. :(“„Posvetiti se više obitelji jer do sada nisam bila u mogućnosti....ipak je obitelj važnija od bilo čega.“Najviše ispitanika (40%) smatra da donošenje novogodišnjih odluka povećava motivaciju za realizaciju, dok ih se trećina (31%) ne slaže s time. Čak 29% ispitanika neutralnog je stava po tom pitanju.Polovica ispitanika prošle je godine donijela novogodišnju odluku (43%).Ispitanici koji nisu donijeli novogodišnju odluku smatraju da se odluke moraju ionako donositi tijekom cijele godine i da odluke jedan dan u godini nemaju smisla.Od ispitanika koji su prošle godine donijeli novogodišnju odluku, njih nešto više od polovice (53%) izjavilo je kako je ta odluka bila vezana za posao i karijeru. Novogodišnju odluku vezanu za privatni život donijelo je 47% ispitanika.Novogodišnja odluka vezana za posao najčešće se odnosila na pronalazak (boljeg) posla (64%), dok se 26% ispitanika odlučilo dodatno usavršavati i educirati.Na pitanje jesu li ispunili svoju novogodišnju odluku, 35% ispitanika odgovara potvrdno, dok ih 26% još nije ispunilo želju, ali rade na tome. Čak 39% ispitanika odustalo je od ispunjenja svoje novogodišnje odluke za 2016. godinu.Od ispitanika koji nisu ispunili svoju novogodišnju odluku vezanu uz karijeru i posao, najviše ispitanika (27%) to nije učinilo jer nisu računali na zapreke koje im se eventualno mogu naći na putu, dok ih je 19% izjavilo kako im novogodišnja odluka i nije bila toliko važna da ju ostvare. Manji dio ispitanika, njih 15%, priznaje kako nisu ostvarili novogodišnju odluku jer nisu dobro planirali njenu provedbu.