Najveće bonuse za preporuku novih zaposlenika isplaćuju tvrtke u stranom vlasništvu

Hrvatska, Istraživanja

Bonus za preporuku nagrada je koju tvrtke dodjeljuju zaposlenicima koji su u radno okruženje uspjeli 'dovesti' stručnjaka, i to osobu koja je uspješno odradila probni rok i ostala raditi u kompaniji barem godinu dana.



Takvu praksu uglavnom prakticiraju tvrtke u stranom vlasništvu, a u kojoj mjeri je ona zastupljena na području Srednje i Istočne Europe, istražio je međunarodni servis Paylab, kojeg je dio i hrvatska MojaPlaća.



Bonusi za preporuku najzastupljeniji prilikom potrage za programerima



Bonus za preporuku zaposlenika najviše prevladava u Srednjoj Europi i to u Češkoj, gdje 11.8% zaposlenika ima mogućnost ostvariti bonus za preporuku, te u Slovačkoj (10.4%). U pitanju su zemlje s velikim deficitom radne snage.



Bonusi za preporuku zaposlenika zastupljeniji su u glavnim gradovima gdje su obično i sjedišta kompanija u kojima vlada velika potreba za specijaliziranim stručnjacima.



Bonus za preporuku najzastupljeniji je kod poslodavaca u sektoru informacijskih tehnologija, a najčešće se na ovaj način zapošljavaju programeri kojih na tržištu rada nedostaje.



Bonuse za preporuku najčešće nude strane kompanije



Bonuse za preporuku novih zaposlenika na području Srednje i Istočne Europe u najvećoj mjeri nude strane kompanije.



U Slovačkoj čak do 21% zaposlenika koji rade za strane kompanije potvrđuju da su primili bonus za preporuku stručnjaka. U Češkoj je taj postotak još veći: 24% zaposlenika koji rade za strane kompanije primili su ovakav oblik nagrade.



Mogućnost ostvarivanja bonusa radi dovođenja stručnjaka u kompaniju ima i 5.1% zaposlenika u Mađarskoj, 4.7% zaposlenika u Srbiji, 4.4% u Estoniji, te 3.7% u Litvi i 3.6% u Poljskoj.



Slijedi Finska s 3%, te Hrvatska s 2.7% zaposlenih koji imaju priliku ostvariti bonus za preporuku kvalitetnih kandidata. Takav bonus najmanje imaju mogućnost ostvariti zaposlenici u Sloveniji (1.4%). te Bosni i Hercegovini (1.4%).



Kakva je praksa u Hrvatskoj



I u Hrvatskoj su bonus za preporuku sklonije davati tvrtke u pretežno stranom vlasništvu (4.4%) nego one u pretežno domaćem vlasništvu (2.6%). Tvrtke u državnom vlasništvu te javna i lokalna samouprava skoro pa i ne poznaju ovakav sustav nagrađivanja zaposlenika (<1%).



Ova praksa ovisi i o veličini tvrtke. Čak 4% zaposlenika koji rade u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika izjavilo je da imaju bonus za preporuku, kao i 4% zaposlenih u tvrtkama od 250 do 999 zaposlenika. Tu praksu poznaje 3.1% zaposlenih u tvrtkama s 50 do 249 zaposlenika, a ona je najmanje na raspolaganju u tvrtkama do 10 zaposlenih (1.5%).



Bonus za preporuke najčešći je u tvrtkama iz djelatnosti IT i telekomunikacije; čak 11.4% tvrtki ima ovu beneficiju, a slijede tvrtke iz područja financija (3.5%).



Jedna od hrvatskih tvrtki koja nagrađuje zaposlenike na ovaj način je i Tau on-line d.o.o. u čijem je vlasništvu portal MojPosao. Tau on-line dio je finske grupacije Alma Career te tvrtka koja je samo u posljednjih godinu dana zaposlila 25 novih zaposlenika.



„Ovu praksu imamo od osnutka tvrtke, dok je nezaposlenost bila još veća. Na taj način pokazujemo povjerenje našim zaposlenicima i razvijamo njihovu odgovornost“, kaže Igor Žonja, direktor Tau on-line.



Nagrada za osobni angažman zaposlenika



Rezultati istraživanja pokazuju da su bonusi za uspješnu preporuku prvenstveno financijske prirode, a u pojedinim kompanijama iznose i do 'nekoliko mjesečnih plaća'. Visina bonusa može ovisiti i o zahtjevima i specifičnostima radne pozicije koju treba popuniti. Ukoliko su u pitanju nefinancijski bonusi, riječ je o beneficijama poput više slobodnog vremena i vaučera za različite proizvode ili usluge.