Nakon deset godina - The Strange snimaju novi album

Projekt The Strange članova The Bambi Molesters i Chrisa Eckmana iz Walkabouts počeli su snimati novi album, što će biti njihov prvi nakon deset godina.Snimaju u Pragu u Sono studiju, u društvu starog suradnika Philla Browna, čovjeka koji je radio s Led Zeppelin, Davidom Bowiejem, Dido, Roxy Music, Talk Talk, Bobom Marleyjem, Cat Stevensom itd. Phill Brown i The Strange surađivali su 2004. godine na njihovom prvom albumu 'Nights Of Forgotten Films' ( ovdje preslušavanje), a osim tog albuma, The Strange su objavili i EP 'Comin' Undone' ( ovdje slušanje).The Bambi Molestes su u međuvremenu objavili album 'As the Dark Wave Swells' ( slušanje ) te live izdanje 'A Night in Zagreb'. U oba slučaja, riječ je o potpuno vokalnim albumima za razliku od albuma koje snima The Bambi Molesters, regionalno, a i puno šire, najpoznatija hrvatska instrumentalna grupa. Nadolazeći album producirat će Antonio Gramantieri.Novi album The Strange je projekt kojim je Dancing Bear Publishing pobijedio na natječaju „Internacional“ Hrvatskog društva skladatelja. Cilj te pobjede je ovim vrhunskim glazbenim izdanjem promovirati domaću glazbu na internacionalnom teritoriju.