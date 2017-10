Nametanje zaključka

Vjerujemo da znate…

Sigurno ste upoznati…

Vi, kao jedan od…

Pokazanim interesom svrstali ste se…

Mi smo…

... i [grupi] omogućujemo…

… pa ako ste prepoznali / vidite priliku / želite sudjelovati …

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

U poslovanju i pripadajućoj komunikaciji postoje trendovi kao i u modi. Ove godine je hit koristiti “XYZ” tehniku, a “YWX” je zastarjelo jer “pušu novi vjetrovi”, jer ovo ili ono…Trendovi u komunikaciji su sasvim normalna pojava. Nekad davno se igralo na seksepil, pa je onda došao strah, pa zavist, pa (nacionalni) ponos, pa buđenje, pa ovo, pa ono… a danas je u trendu famozno “osvještavanje”.Sve bi to bilo super i tehnika je odlična, no ne mogu se oteti dojmu da se malo pretjeralo u tome i da primjeri s kojima se susrećem u zadnjih nekoliko mjeseci izgledaju i više nego smiješno.Tehnika osvještavanja tj. “nametanja zaključka” temelji se na tome da kod primatelja poruke izazove osjećaj da je dio skupine (plemena) iako to na prvi pogled ne mora biti tako. S obzirom na to da se ljudi ne žele osjećati izolirano, tada se koriste konstrukcije uvjeravanja kako su oni ipak dio skupine tj. nagovara ih se da "spuste štit" i počnu se osjećati dijelom grupe tako da ih “osvijestimo” i sami zaključe da IPAK jesu dio skupine.S obzirom na ljudski ego koji nam ne dozvoljava da smo slabiji, lošiji, nekompetentni, u zaostatku… najjednostavnije je uvjeriti samog sebe da sve to nismo i “spustimo štit” za konzumaciju ostatka poruke.I tu dolazimo do ključnog trenutka i zamke u koju su mnogi poduzetnici upali. Naime, negdje su čuli za gornju tehniku i površno prepoznali kako “vjerujemo”, “siguran sam da znate…”, “očito je da ste…” mogu učiniti čuda i pokrenuti primatelja poruke da napravi neku aktivnost (CTR), da bi rezultat bio totalni fijasko.Lijepo vas molim, nemojte poslovna pisma ili komunikacijske poruke koje šaljete ljudima, a tek ste ih nedavno upoznali, koristiti tehniku “nametanja zaključka” i nadati se da će se na prvi kontakt osvijestiti i dati vam svu moguću pažnju, tisuće i tisuće kuna ili nešto treće.Savjet je da to radite puno suptilnije i prirodnije:Nametanje zaključka sa “vjerujem da ste”, “sigurno ste”, “kao jedan od” i slične izvedenice danas najviše koriste političari, a znate i sami koliko im vjerujemo… i siguran sam da ne želite biti u toj skupini :)