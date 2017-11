Napusti normalne naprave: Sajam "uradi-sam" kulture i hakirane tehnologije

Drugo izdanje Sajma 3N: Napusti normalne naprave održat će se od 9. do 11. studenog, dovodeći u riječku Filodrammaticu uradi-sam entuzijaste, inovatore i umjetnike, te uređaje nastale hakiranjem svima dostupne tehnologije.Ovogodišnji je sajam u tri dana trajanja podijeljen na predavački, radionički i izlagačko-izvedbeni dio, a ulaz na sve programe je besplatan.Nagrađivani američki umjetnik s prebivalištem u Berlinu, Adam Harvey, održat će u četvrtak 9. studenog u velikoj dvorani Filodrammatice predavanje pod nazivom 'Od 1 do 100 piksela: Nadzor, privatnost i računalni vid', koje će započeti u 20 sati. U predavanju će raspravljati o problemu sve većeg i bržeg rasta tehnologije prepoznavanja lica, kao i o mogućim načinima i strategijama njenog nadmudrivanja.Petak 10. studenog rezerviran je za dvije radionice. Spomenuti Adam Harvey održat će radionicu 'Tehnologije prepoznavanja lica', čiji će polaznici istraživati implikacije življenja u svijetu koji je sve više čitljiv strojevima, i u konačnici zajedno kreirati svoj sustav prepoznavanja lica. Druga radionica, 'Sound Happens in The Group!', namijenjena je svima koje zanima spoj tehnologije i zvuka. Pod vodstvom ljubljanskog Theremidi Orchestra, polaznici će moći birati između nekoliko elektroničkih sklopova i zajedno eksperimentirati u stvaranju zvukova.U subotu 11. studenog održat će se EXPO na kojem će od 17 sati svoje neobične uradi-sam uređaje, interaktivne instalacije, robotičke naprave i čudnovate instrumente predstaviti više izlagača iz Hrvatske i okolice.Gosti EXPO-a bit će Visualia Group koja već nekoliko godina u Puli organizira hvaljeni Visualia festival svjetla, Anselmo Tumpić koji će između ostalog predstaviti rad 'Glačalo vs Crni kvadrat' za koji je prije nekoliko dana primio nagradu 52. Zagrebačkog salona, Theremidi Orchestra iz Ljubljane i zagrebačka Radiona.org koji donose više uradi-sam naprava, te skupina mladih dizajnera i inovatora koji su pod mentorstvom Olega Šurana i Martina Skellyja osmislili instalaciju 'The Message'. Istovremeno će beogradski Hacklabpriređivati 'Kryptožurku', na kojoj će svi zainteresirani moći naučiti praktične načine zaštite privatnosti na internetu.U 20 sati započet će program audiovizualnih eksperimentalnih performansa u izvedbi Theremidi Orchestra, Micronije te Miodraga Gladovića i Bojana Gagića.