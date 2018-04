Ako si ne može nabaviti bolji mobitel, kako će onda nama zaraditi milijune

Ako je dobar u izradi web stranica, zašto tako ružno piše i ima zamazane nokte

Kako da radimo s njim jedan-na-jedan kad miriše kao da se tjedan dana nije prao

Gdje da je gledam kada mi njezin nakit-lice toliko odvlači pažnje

Auto koji vozi troši puno goriva, očito će nas njezine usluge puno koštati

Ako je ovako lijep i ulickan, tko onda radi “prljav” posao

Ovo što rade izgleda savršeno, očito ima neka kvaka u tome

…

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Možete me nazvati površnim ili nekim drugim pogrdnim imenom, no neformalna percepcija vas kao poduzetnika / prodavača / davatelja usluge igra iznimno veliku ulogu u uspješnosti biznisa.Kako izgledate, mirišete, jedete, žvačete, podrigujete, psujete ima utjecaj na vaše postojeće i/ili buduće klijente.Kako se oblačite, koliko ste uredni, kakve su vam cipele, koji mobitel / sat imate, kakva vam je kemijska olovka, kakva vam je… ima utjecaj na vaše buduće poslovne poduhvate.Iza web stranice, letka, video spota ili novinskog oglasa može se sve to jako dobro “sakriti” ili “istaknuti”, no budite sigurni kako takve stvari imaju utjecaj na mišljenje o vama kao poduzetniku / budućem davatelju usluga.Vrlo vjerojatno su ti ljudi (koji se prosuđuju na takav način) izrazito efikasni, stručni i najbolji u svom području ali to u iznimno puno slučajeva bude i njihov teret radi kojeg ovi drugi (koji odlučuju) donose odluku o nesuradnji.Da ne bi bilo zabune, ovo vrijedi i kada se pretjeruje u drugom smjeru.U krajnjem slučaju, kada ste vi sami u ulozi kupca, koliko primjećujete neverbalne elemente mjesta ili izgleda davatelja usluge? Možda ne 100% ali sigurno je to u velikom postotku.Stoga, obratite pažnju na takve elemente i svakako ih ugradite u svoju prodajnu koreografiju. Poslovni račun će vam biti zahvalan & sretan.p.s. Uz ovu temu se jako dobro vežu različiti stereotipi. Možete se slagati ili ne slagati, no oni postoje i imaju veliki utjecaj kod odlučivanja. Ako ih što prije shvatite, možete ih odlično ukombinirati u prodajnu koreografiju. Osim toga, neke branše to redovito rade, bez obzira na različite “osude javnosti”. Nisam za ekstreme, no cilj mora opravdati sredstva i to na etičkoj i moralnoj razini. Ako ste u potrazi za nečim takvim ili tražite odgovor “zašto ne kupuju, a imam savršeni proizvod” možda je vrijeme da počnemo surađivati.