Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Ako nije savršeno ili ako nije dovoljno dobro ili ako treba još nešto… onda bolje da to ne radimo, bolje da ne puštamo, bolje da…Ovakav scenarij se često događa u glavi poduzetnika koji je više usmjeren na izbjegavanje greške ili potencijalnih problema nego da “bez obzira na sve” i “bez obzira na sra* koje se dešava” obavi posao.Pa koliko god bio taj posao kompliciran, težak, veliki, kompliciran, zahtjevan......nešto je i dalje više nego ništa…I “nešto” ne mora biti kompletna glupost ili potpuno krivo i neispravno i samo da ispuni forma i samo da se nešto ipak napravi.“Nešto” je često dovoljan da pokaže samo mali dio napretka… 5% novog produkta, 15% nadogradnje postojeće usluge, 22% rješavanje reklamacije…Rijetko se zvijezde poslože kako bismo to željeli i rijetko je sve IDEALNO.Nešto, koliko god to bilo malo, je i dalje više od ništa. A malo po malo "nešto" dovest će do CILJA!p.s. Ponekad je i “nešto krivo” čak bolje od “ništa”. Budite pozitivni, budite ljuti, budite razočarani, budite povrijeđeni, budite što god… ali napravite bilo što po pitanju stanja u kojem se nalazili, bez obzira koliko to bilo maleno. Jer nešto je i dalje više od ništa!