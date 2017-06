NME: Prophets of Rage - vjerojatno koncert godine u Londonu

Londonski glazbeni tjednik NME proglasio je prekjučerašnji nastup Prophets of Rage u londonskoj Brixton Academy vjerojatno najboljim koncertom 2017. godine ("Prophets Of Rage might just have put on the greatest gig of 2017", kažu ovdje ). Bend 26.6. svira u Zagrebu, skupa s House of Pain, Skindred i The Black Peaks.Kaže NME za POR da su "najbolji punk-rock bend za vjenčanja na svijetu" i da je koncert u Brixtonu bio "nevjerojatan", a argumentiraju da bend ima odličan tajming - u momentu kad je svijet, a pogotovo zemlje poput Velike Britanije ili SAD-a, na političkoj prekretnici Prophets Of Rage dolaze kao elitne specijalne jedinice glazbenika koji se pjesmama i naslaganim Marshall zvučnicima bore protiv političkog sranja. Politički su istupili podržavši Jeremyja Corbyna, čije ime su uzvikivali skupa s publiom ("moćne stvari" kaže NME).Nadalje, bend je odao počast nedavno preminulom Chrisu Cornellu, s kojima su članovi POR imali bend Audioslave, odsviravši 'Like a Stone' pri čemu je reflektorom osvijetljeno mjesto za mikrofonom, gdje nije stajao nitko pa je publika otpjevala ovu lijepu pjesmu koju je Cornell pjevao (izbacili doduše drugu kiticu, no dobro...).Popis odsviranih pjesama je rešetanje hitovima iz karijere Rage Against The Machine, Cypress Hill i Public Enemy: 'Killing In The Name Of', 'Sleep Now In The Fire', 'Bulls On Parade', 'Bombtrack', 'Dr Greenthumb', 'Insane in the Brain', 'How I Could Just Kill a Man', 'Fight The Power', 'Testify', 'Bullet In The Head', 'People Of The Sun', 'Welcome To The Terrordome', 'Ain't Going Out Like That', 'Harder Than You Think', 'Take The Power Back'.NME hvali svirku gitariste Toma Morella, pogotovo kad je egzibicionistički krenuo svirati zubima, kao i činjenicu da bend nema bis nego je posljednja pjesma - posljednja pjesma. NME zaključuje da je kroz povijest bilo dobrih i manje dobrih supergrupa, a Prophets Of Rage spadaju u ono probrano društvo baš jako dobrih. Podsjetimu, u bendu su Tom Morello, Brad Wilk i Tim Commerford iz Rage Against the Machine, DJ Lord i Chuck D iz Public Enemy te B-Real iz Cypress Hill.Prophets of Rage nastupaju 26. lipnja na stadionu Šalata gdje će im se pridružiti posebni gosti - grupe House Of Pain, Skindred i The Black Peaks. Ulaznice su 240 kn, a na dan koncerta koštat će 270.