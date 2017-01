Noć muzeja 2017. uz temu - glazba

Hrvatsko muzejsko društvo već jedanaest godina provodi manifestaciju Noć muzeja , koja je u potpunosti poprimila karakteristike nezaobilaznog kulturnog događaja, a s ciljem da se potakne daljnje prepoznavanje muzeja kao dinamičnih institucija, koje potiču istraživanje, inovativnost, kreativnost, a promoviranjem baštine i njenog utjecaja na suvremene tendencije, promiču važnost interakcije muzeja s okruženjem, stvaranje nove publike i održivi razvoj muzeja i zajednice.Dvanaestu Noć muzeja koja će se održati 27. sječnja 2017. od 18.-01. sati iza ponoći, obilježit će tema "Glazba i glazbeni velikani i njihov utjecaj na društvo", kojom se želi ukazati na važnost prikupljanja, očuvanja i prezentiranja najširoj javnosti, materijalne i nematerijalne kulturne baštine, koju brojni muzeji i druge ustanove baštine u svojim zbirkama, ali i iznimnog utjecaja koji je imala glazba i glazbeni stvaraoci kroz povijest do najsuvremenijeg doba.Ideja manifestacije je da se kroz različita događanja u Noći muzeja, prezentira javnosti brojne zbirke posvećene glazbi i glazbenim stvaraocima, velikim skladateljima , dirigentima, pedagozima i izvođačima u najširem smislu, ali i utjecaje koje su pojedine glazbene pojavnosti imale kroz povijest, a posebice danas na društvo u cjelini. Na spomen velikana klasične glazbe Mozarta, Beethovena ili Haydna,teško je reći tko za njih nije čuo ili njihovu glazbu nije slušao... Kad je riječ o klasicima hrvatske glazbe, o hrvatskim glazbenim velikanima na spomen samo Dore Pejačević, Vatroslava Lisinskog, Ivana pl. Zajca i Borisa Papandopula itd. ostavština za hrvatsku kulturu je iznimna, a suvremeni hrvatski stvaraoci i izvođači upotpunjuju listu velikana.Međutim „..trag, primjerice Elvisa, Hendrixa, Lennona, Strummera i Cobaina u društvu i ( popularnoj) kulturi našeg civilizacijskog kruga u posljednjih pola stoljeća toliko je dubok da s pravom možemo reći kako oni doista jesu glazbom, stihovima, pojavom i stavovima promijenili svijet, a posebice mikrosvjetove u kojima svatko od nas provodi svoju svakodnevnicu“.. ( Dragaš, Aleksandar: Jutarnji list, 22.05. 2010.,Glazbenici i kritičari pišu o velikanima popularne glazbe: Dan kada je umro moj heroj“)Nedavni odlazak Davida Bowiea, glazbenika i multimedijskog umjetnika, koji je između ostaloga i glumio lik Nikole Tesle u zadnjem Nolanovom filmu „Prestiž“, kao i posveta Tesli i Bowijeu na zadnjem mega IN MUSIC festivalu u Zagrebu, govori o međusobnim utjecajima znanosti, povijesti, umjetnosti i društva... ili posveta In Music festivala i Noći muzeja je inovativnosti i pozitivnom aspektu ljudskog stvaralaštva, te idejama koje mijenjaju svijet i čine ga ( glazba) ljepšim i boljim. Svjedoci smo i i gotovo se može reći, sudionici u ljetnim glazbenim festivalima koji postaju najunosniji / globalni/hrvatski kulturno –turistički izvozni proizvod.Tijekom proteklih događanja u Noći muzeja glazba je uvijek bila dio muzejskih programa kao i svi oblici glazbenog izričaja, kako klasična glazba i svi glazbeni stilovi, tako i suvremena glazba i najugledniji glazbeni stvaraoci i izvođači etno, rock, elektronske, metal i druge vrste suvremene/popularne glazbe).Već duže vrijeme se govori o osnivanju Muzeja glazbe, pa je Noć muzeja svojevrstan prilog tim nastojanjima. Organizatori Noći muzeja pozvat će na suradnju i partnerstvo Muzičku akademiju u Zagrebu i sve druge baštinske, znastvene i pedagoške ustanove, organizatore festivala i predstavnike hrvatske klubske scene te teoretičare i novinare koji se bave glazbom.Popis muzeja:BednjaDvor TrakošćanBeli ManastirCentar za kulturu Grada Belog ManastiraBetinaMuzej betinske drvene brodogradnjeBiograd na MoruZavičajni muzej BiogradBjelovarDržavni arhiv u BjelovaruGradski muzej BjelovarBrdovecMuzej BrdovecBrodski StupnikZavičajna zbirka Stari SlatinikBujeEtnografski muzej Buje-Museo etnografico di BuieBuzetZavičajni muzej BuzetCresCreski muzejČakovecMuzej Međimurja ČakovecDelniceStalni postav Prirodoslovnog muzeja Rijeka u Kaštelu ZrinskihDesinićMHZ - Dvor Veliki TaborDrenovciMuzej CvelferijeDrnišGradski muzej DrnišDubrovnikAtelijer PulitikaDubrovački muzejiGalerija Dulčić Masle PulitikaPrirodoslovni muzej DubrovnikUmjetnička galerija DubrovnikDugo SeloPučko otvoreno učilište Dugo SeloDugopoljeNarodna knjižnica u DugopoljuĐakovoMuzej ĐakovštineĐurđevacMuzej Grada ĐurđevcaGeneralski StolUdruga KovanGlinaDruštvo Terra banalisGornja StubicaMHZ - Muzej seljačkih bunaGospićMemorijalni centar "Nikola Tesla" SmiljanMuzej Like GospićHrvatska KostajnicaTZG Hrvatska KostajnicaHvarmuzej hvarske baštineIlokMuzej grada IlokaJastrebarskoGradski muzej i galerija JastrebarskoJelsaMuzej općine JelsaKarlovacGimnazija KarlovacGradski muzej KarlovacJU AQUATIKA-slatkovodni akvarij KarlovacKaštelaMuzej Grada KaštelaKlanjecMHZ – Galerija Antuna AugustinčićaKloštar IvanićUdruga Bolji KloštarKninKninski muzejKraljevicaPutovima Frankopana - PC KraljevicaKrapinaMuzej krapinskih neandertalacaPOU Krapina, Galerija grada KrapineKriževciGradski muzej KriževciKumrovecMHZ - Muzej "Staro selo" KumerovecKutinaMuzej Moslavine KutinaLoborOpćina LoborMakarskaGradska Galerija Antun GojakMali LošinjLošinjski muzejMuzej ApoksiomenaMarčanaMuzejsko-galerijski prostor GrubićMetkovićArheološki muzej NaronaPrirodoslovni muzej MetkovićNašiceZavičajni muzej NašiceNovi VinodolskiNarodni muzej i galerija Novi VinodolskiOgulinCentar za posjet. Ivanina kuća bajkePOU Ogulin, Zavičajni muzejOmišIzložba 50. godina Festivala dalmatinskih klapa OmišPovijesni muzej Poljica - GataOpatijaHrvatski muzej turizmaOsijekMuzej likovnih umjetnostiOtočacMuzej GackeOzaljZavičajni muzej OzaljPakracMuzej grada PakracaPazinDržavni arhiv u PazinuEtnografski muzej IstrePetrinjaGalerija Krsto HegedušićPorečZavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentinoPožegaGradski muzej PožegaPregradaMuzej "dr. Zlatko Dragutin Tudjina"PrelogMuzej Croata insulanus Grada PrelogaPulaarheoloski muzej istrePovijesni i pomorski muzej IstreSveučilišna knjižnica u PuliRabPučko otvoreno učilište RabRadobojMuzej RadboaRijekaAstronomski centar Rijekadruštvo arhitekata rijeka feat. sekcija mladihKlub mladih RijekaMuzej grada RijekePomorski i povijesni muzej Hrv. prim. RiPrirodoslovni muzej RijekaSveučilišna knjižnica RijekaRovinjZavičajni muzej grada Rovinja-Museo Civico della Città di RovignoRužićCrkva Presvetog Otkupitelja - grobnica obitelji MeštrovićSinjMuzej Sinjske alkeSisakGradska galerija StrieglGradski muzej SisakSlavonski BrodDRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODUGalerija umjetnina Slavonski BrodMuzej Brodskog PosavljaSolinArheološki lokalitet SalonaJavna ustanova u kulturi Zvonimir SolinSplitARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITUEtnografski muzej SplitGalerija MeštrovićGalerija umjetninaHrvatska udruga likovnih umjetnika SplitHrvatski pomorski muzej SplitKLUB ZONAPrirodoslovni muzej i zoološki vrtSplitgraphic međunarodni bijenale grafikeStara gradska vijećnicaSVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITUZvjezdano selo MosorSupetarMuzej otoka BračaSveti Ivan ZelinaMuzej Sveti Ivan ZelinaŠenkovecUdruga Ivana Perkovca - za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštineŠibenikMuzej grada ŠibenikaŠtrigovaEtnografska zbirka LovrecTriljMuzej triljskog krajaTrogirMuzej grada TrogiraUmagMuzej grada Umaga- Museo Civico di UmagoValpovoMuzej ValpovštineVaraždinGradski muzej VaraždinMuzej hrvatskog vatrogastvaVaraždinske TopliceZavičajni muzej Varaždinske TopliceVelika GoricaMuzej TuropoljaVirjeOpćina VirjeViroviticaGradski muzej ViroviticaVisZbirka i lokalitet IssaVodiceMemorijalni centar Faust VrančićVrbovecPučko otvoreno učilište VrbovecVukovarMuzej vučedolske kultureZabokGradska Galerija ZabokZadarMeđunarodni centar za podvodnu arheologiju u ZadruMuzej antičkog stakla u ZadruZagrebAkademija likovnih umjetnosti u ZagrebuArheološki muzej u ZagrebuCentar za kulturu TrešnjevkaEdukativni centar "Bogatstvo svijeta gljiva"Etnografski muzejFakultet elektrotehnike i računarstvaGalerija Klovićevi dvoriHAZU - KnjižnicaHAZU GliptotekaHrvatski državni arhivHrvatski muzej arhitekture HAZUHrvatski muzej medicine i farmacije HAZUHrvatski muzej naivne umjetnostiHrvatski povijesni muzejHRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKAHT muzejKabinet grafike HAZUKlinika za psihijatriju VrapčeKonfucijev institut Sveučilišta u ZagrebuMMC Dražen PetrovićMuzej bl. Alojzija StepincaMuzej grada ZagrebaMuzej MimaraMuzej suvremene umjetnosti ZagrebMuzej suvremene umjetnosti Zagreb - Arhiv Tošo DabacMuzej suvremene umjetnosti Zagreb - Zbirka RichterOris Kuća arhitekturePosudionica i radionica narodnih nošnjiStrossmayerova gal. starih majstora HAZUTiflološki muzejUmjetnički paviljon u ZagrebuZagrebačka pivovaraZagrebački holdingZaklada Mijo KovačićGorica, BiHHrvatska franjevačka arheološka zbirka sv. Stjepana Prvomučenika Gorica