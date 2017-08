Noć šišmiša u zagrebačkom zoološkom - kako je visiti naopako, kako je biti drakula...

Hrvatska, Zanimljivosti

U subotu, 26. kolovoza, u Zoološkom će se vrtu grada Zagreba obilježiti Međunarodna noć šišmiša. Program koji će trajati od 18 do 22 sata vrvi zanimljivim informacijama o šišmišima i neobičnim vjerovanjima u njihove posebne moći



Ove se godine Međunarodna noć šišmiša u Zoološkom vrtu grada Zagreba obilježava trinaesti put, pa će cijeli događaj biti u znaku tog nekima zloslutnog broja. edukatori Zoološkog vrta osmislili su edukativne, zabavne, ali i jezovite sadržaje na temelju mračnih priča i legendi o šišmišima kako bi posjetitelje upoznali s tajanstvenim životom tih čudesnih letećih sisavaca te upozorili na važnost zaštite njihovih staništa.



Edukacijskom centru, tražeći prolaz kroz šišmišji labirint, posjetitelji će moći saznati sve o šišmišima vampirima. Uz stručno vodstvo pomoću bet detektora moći će se uključiti u potragu za divljim šišmišima te doznati što učiniti kada pronađemo šišmiša u kući. Zona sumraka mjesto je gdje će moći vidjeti razne vrste šišmiša. Kako je to živjeti naopako, moći će isprobati svi koji zakorače u Dječji zoo. Tamo će speleolozi Planinarskog društva Željezničar zainteresirane podučavati speleološkom penjanju.



Moći će se fotografirati u Drakulinom lijesu, a u kolibi maksimirskih coprnica izrađivat će se čarobne narukvice. Svakako treba posjetiti i špilju izumrlih šišmiša te muzej vještičjih metli. U mračnoj će maksimirskoj noći oni najhrabriji moći dodirivati žive zmije i druge noćne životinje, a za dodatnu zabavu od 19 će se sati pobrinuti mađioničar Vladimir Štimac.



Tajanstvenu Noć šišmiša posebno će osvijetliti skupina Artifan koja će u 21.30 sati izvesti žonglerski show vatrom.



U subotu će blagajna Zoološkog vrta raditi do 21 sat. Djeca od 7 do 14 godina ulaznicu plaćaju 20 kuna, a svi ostali 30 kuna.