'Noćna ptica' najbolji narativni film Nizozemskog festivala animacije

Dvadeseti Nizozemski festival animacije u Utrechtu održao se od 22. do 26. ožujka, a manjinska hrvatska koprodukcijaproglašena je najboljim narativnim kratkometražnim animiranim filmom.'Intenzivna atmosfera odmah nas je uvukla u film. Smatramo da je priča vrlo zanimljiva, a glavni lik izuzetno životan', izjavio je žiri prilikom dodjele nagrade. Članovi žirija bili su Michael Dudok de Witt, Igor Kovaljov i Takeshi Nagata. Noćnu pticu režirala je slovenska redateljica Špela Čadež, a nastao je u koprodukciji hrvatskog Bonobostudija. Film je do sada nagrađen na Festivalu slovenskog animiranog filma, Međunarodnom festivalu dokumentarnog i animiranog filma DOK Leipzig, Međunarodnom festivalu animiranog filma Animated Dreams i Međunarodnom festivalu animiranog filma Animateka.Nagradu za najbolji nenarativni kratkometražni animirani film na festivalu u Utrechtu dobio je film Strange Fish Stevena Subotnicka, dok je najbolji dugometražni animirani film The Red Turtle Michaela Dudoka de Witta.Podsjetimo, u natjecateljskom programu prikazana je i Ježeva kuća Eve Cvijanović, a u popratnom programu frestivala 'Expanding Animation' sudjelovao je hrvatski filmaš i slikar Marko Tadić.