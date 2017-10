Novi filmovi Zvjaginceva, Avranasa, Triera i Coppole na ZFF-u

Jedan od najmlađih i najpopularnijih ZFF-ovih programa Ponovno s nama četvrtu godinu zaredom predstavlja nove filmove redatelj/ica čija su debitantska ostvarenja prikazana u glavnom programu na ranijim izdanjima festivala. Paralelno s autorima, raste i ZFF pa je tako prošle godine uvođenjem nagrade Zlatni bicikl program Ponovno s nama postao natjecateljskog karaktera, a ove godine gostuje u riječkom Art-kinu Croatia i dobiva još jednu nagradu – Nagradu riječke publike.I ove godine ponovno su sa ZFF-om najveći od najvećih. Ruski redatelj Andrej Zvjagincev koji je u Zagrebu čak dvaput dobio glavnu festivalsku nagradu, za filmove, bit će predstavljen hipnotičkim trilerom Bez ljubavi (Loveless), dobitnikom Nagrade žirija ovogodišnjeg Festivala u Cannesu. Pričom o tragičnim posljedicama propalog braka u završnoj fazi i otmici djeteta Zvjagincev daje mračan portret suvremene Rusije. Dekadentnim društvom u financijskoj i etičkoj krizi u svom novom filmu Voli ne voli (Love Me Not) također se bavi istaknuti grčki novovalovac Alexandros Avranas koji je pažnju filmskog svijeta privukao moćnom dramom o obiteljskom zlostavljanju, prikazanom na 11. ZFF-u. Miran tijek priče o bračnom paru bez djece koji unajmljuje mladu imigrantkinju kao surogat majku prekida tragična nesreća.Nakon briljantnih drama, koje su prikazane u programima ZFF-a, norveški redatelj Joachim Trier svojim je najnovijim ostvarenjem Thelma po prvi put zakoračio u vode žanrovskog filma koristeći elemente horora i trilera. Junakinja je sramežljiva studentica biologije koja radi studija u Oslu napušta religioznu obitelj, zaljubljuje se u lijepu kolegicu i otkriva da ima telekinetičke moći.Ponovno s nama je i Sofia Coppola čiji je filmprikazan na 10. ZFF-u. Ove godine gledamo njezin najnoviji film Opčinjen (The Beguiled), raskošno kostimiranu dramu s Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning i Colinom Farrellom, koja je na Festivalu u Cannesu nagrađena za režiju.Talijanski redateljski dvojac Antonio Piazza i Fabio Grassadonia osvojili su za filmZlatna kolica u kategoriji kratkometražnog filma na 8. ZFF-u, a nekoliko godina kasnije u konkurenciji je prikazan dugometražni film. Ove godine ponovno su u programu s filmom Sicilijanska bajka (Sicilian Ghost Story), pričom o misterioznom nestanku dječaka na sicilijanskom selu, u kojoj se motiv mafijaških otmica isprepliće s mitologijom.Rumunjski redatelj Andrei Cretulescu osvojio je na 12. ZFF-u Zlatna kolica za kratkometražni film. Ove godine u programu Ponovno s nama prikazat će se njegov debitantski cjelovečernji film Charleston , neobična ljubavna priča s crnohumornim elementima.Program Ponovno s nama uključuje ostvarenja dvojice autora iz Slovenije. S Janom Cvitkovičem ZFF je u vezi čak petnaest godina – njegov kratkometražniprikazan je na prvom festivalskom izdanju, a kasnije su prikazani cjelovečernji filmovi. Najnoviji Cvitkovičev film, četverostruki laureat Festivala slovenskog filma (u kategoriji kostima, fotografije, glazbe i zvuka), Sasvim obična obitelj (Družinica), priča je o razdoru jedne prosječne obitelji uslijed optužbi oca za seksualno zlostavljanje maloljetnice.Drugi slovenski autor u programu, kojeg pamtimo po kratkišu(5. ZFF) je Janez Burger. Njegov novi film Ivan napeta je drama o pogrešnim odlukama i ženi koja pronalazi svoje mjesto u svijetu krojenom po mjeri muškarca. Film je nastao u koprodukciji Slovenije i Hrvatske, a u programu Ponovno s nama bit će prikazan izvan konkurencije.