Novi TV kanal u Hrvatskoj - Epic Drama

Hrvatska, Televizija

14. prosinca u Hrvatsku stiže novi televizijski kanal Epic Drama na kabelskim televizijama, a koji donosi 50 sati vrhunskih dramskih sadržaja.



Epic Drama prikazivat će renomirane serije raznih žanrova, uključujući krimiće, ekranizacije književnih klasika te političke, povijesne, ratne, akcijske, pustolovne, povijesne i fantasy sadržaje. Novi kanal kreće 14. prosinca na ključnim međunarodnim tržištima i teritorijima Viasat Worlda.



S ekskluzivnim Pay-TV-om, catch upom i nekim osiguranim SVOD pravima, željeni naslovi u ovom početnom paketu koji će biti prikazani na Epic Drami uključuju nekoliko serija.



Minijaturistica (The Miniaturist; 3 x 60 minuta)



Adaptacija međunarodnog bestselera Jessie Burton, 'Minijaturistica' je raskošan povijesni triler sa zvjezdanom glumačkom postavom, uključujući Anyu TaylorJoy ('Podijeljen', 'Vještica'), Romolu Garai ('The Hour', 'The Crimson Petal and the White', 'Okajanje'), Alexa Hassella ('Predgrađe', 'Nepoznati'), Paapu Essiedua ('San ivanjske noći', 'Utopija'), Hayley Squires ('Ja, Daniel Blake'. 'Southcliffe') i Emily Berrington ('Humans').

Serija priča o kući koja ispod raskošne ljepote i privilegiranosti krije zabranjene strasti i opasne tajne. Godine 1686., 18-godišnja Nella Oortman pokuca na vrata grandiozne kuće u najbogatijoj amsterdamskoj četvrti. Sanjajući o velikim stvarima, napustila je mirno selo kako bi započela novi život kao žena bogatog trgovca Johannesa Brandta. No umjesto Johannesa dočeka je njegova hladna sestra Marin te Nella ubrzo shvaća da u kućanstvu Brandtovih ništa nije kako se čini.



Blizu neprijatelja (Close To The Enemy; 7 x 60 minuta)



Opasna utrka protiv vremena… Smještena u bombama razoreni London u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, serija 'Close to the Enemy' prati obavještajca kapetana Calluma Fergusona. Njegov posljednji zadatak za vojsku jest da osigura da zarobljeni njemački znanstvenik Dieter čim prije počne izrađivati mlazni motor za Kraljevske zračne snage. Počinje hladni rat i za britansku je nacionalnu sigurnost ključno da oružane snage čim prije dobiju najnoviju tehnologiju. Callum se koristi neuobičajenim metodama kako bi uvjerio Dietera da radi za Britance te se između njih dvojice razvije prijateljstvo, no nije sve kako se čini. Callum upoznaje različite likove čije su priče isprepletene dok pokušavaju ponovno izgraditi svoje živote nakon strašnog rata.



Zavičaj (The Village, S1 – S2)



Epska obiteljska saga smještena na brežuljke prekrasnog Peak Districta u engleskom Derbshireu u dvadesetom stoljeću. Radnja se odvija u cijelosti u selu koje služi kao prizma za velike povijesne događaje, promjene, napredak i pomake u nacionalnom identitetu. U srcu svega nalaze se životi stanovnika sela (djece, školskih nastavnika, radnika na farmama, vlasnika tvornice, metodističkog propovjednika, vlastelina). Prva se sezona odvija u ranim godinama Prvog svjetskog rata viđenim očima jednog čovjeka, starog Berta Middletona; njegova životna priča i glas okosnica su priče i omogućuju nam da ispitamo tko smo i što smo. Povijest bez retrospekcije; prošlost kao sadašnjost pripovijedana na grandiozan i smion način uz puno detalja i boja.



Istrage gospođice Fisher (Miss Fisher's Murder Mysteries, S1 – S3)



Očaravajuća i raskošna serija, s nagrađivanom kazališnom i filmskom glumicom Essie Davis u glavnoj ulozi privlačne i časne gospođice Phryne Fisher. Ova detektivka kruži pokrajnjim ulicama, jazz-klubovima i božanstvenim zdanjima dvadesetih godina 20. stoljeća, boreći se protiv nepravde svojim pištoljem s bisernim drškom i britkim umom. Ostavljajući za sobom trag obožavatelja, ova izrazito moderna junakinja uživa u životu i uzburkava duhove dok usput rješava razne vrste misterija. Uz pomoć preslatke sluškinje Dot, pomalo nevoljkog detektiva inspektora Jacka Robinsona i matrone visokih krugova tete Prudence, Istrage gospođice Fisher klasičan su krimić.