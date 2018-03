'O očevima i sinovima' i 'Druga strana svega' pobjednici 14. ZagrebDoxa

Svečanom dodjelom nagrada završio je 14. ZagrebDox U utrci za glavne festivalske nagrade, Velike pečate u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji, natjecalo se trideset i osam filmova. Međunarodni tročlani žiri činili su: nagrađivani hrvatski redatelj i snimatelj Boris Poljak, ujedno i predsjednik žirija, zatim selektor Filmskog festivala Sundance Harry Vaughn i poljska redateljica Anna Zamecka. Veliki pečat za najbolji film u međunarodnom natjecateljskom programu žiri je dodijelio filmusirijskog redatelja Talala Derkija. Svoju odluku obrazložili su riječima: "Žiri dodjeljuje glavnu nagradu filmu koji prikazuje kako jedan otac pretvara svoje sinove iz djece u obučene ubojice. Golemi rizik kojem se autor izložio donio nam je napetu kombinaciju ljubavi i ekstremizma koja se prenosi s koljena na koljeno." Međunarodni žiri dodijelio je i dva posebna priznanja: filmugruzijskog redatelja Ratija Onelija i Džungla te poznaje bolje kolumbijske redateljice Juanite Onzage.Regionalni žiri činili su: direktorica festivala Sheffield Doc/Fest Elizabeth McIntyre, Ralph Eue, selektor festivala DOK Leipzig i Ognjen Glavonić, redatelj, direktor i suosnivač Filmskog festivala u Pančevu. Veliki pečat za najbolji film iz regionalnog natjecateljskog programa dodijelili su srpskom filmuredateljice Mile Turajlić. Žiri je pojasnio da se radi o filmu koji tečno gradi pripovijest o potpunim suprotnostima spajajući svakodnevno i epsko. "Intimni prizori odnosa majke i kćeri odvijaju se ispred kulise turbulentne povijesti zemlje u stalnom prevratu. Dojmila nas se jasna struktura složene radnje i osjećajnost s kojom su dočarani veliki dokumentarni trenuci." Regionalni žiri dodijelio je i dva posebna priznanja: slovensko-hrvatskom filmuMatjaža Ivanišina i hrvatsko-slovenskom filmuDamiana Nenadića.Mladi žiri djelovao je u sastavu: bugarski producent i izvršni direktor Međunarodnog udruženja filmskih i TV škola (CILECT) Stanislav Semerdijev, umjetnik i profesor na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (UMAS) Vlado Zrnić i poljska redateljica i studentica režije na Filmskoj školi u Łódźu Zofia Kowalewska. Mali pečat za najbolji film autora/ice do 35 godina dodijelili su filmu Preko svih granica poljske redateljice Marte Prus "za izvrstan prikaz snažnih arhetipskih likova u ozbiljnom klasičnom sukobu, koji je nastao samo uz pomoć prirodnih alata dokumentarističkog promatranja." Mladi žiri posebno priznanje dodijelio je američkom filmuredatelja Arona Koppa i Amande Kopp.Žiri sekcije Movies That Matter činili su slovenski redatelj, scenarist, romanopisac i glumac Metod Pevec, književnik i predstojnik Katedre za hrvatski jezik Filozofskog fakulteta u Rijeci Kristian Novak i novinarka i urednica u Informativnom medijskom servisu HRT-a i aktivna članica Sindikata novinara i Hrvatskog novinarskog društva Maja Sever. Članovi žirija nagradu za film koji na najbolji način promiče ljudska prava dodijelili su filmusirijskog redatelja Talala Derkija. Žiri smatra da "unatoč činjenici da se autor u filmu drži postrani, svjesno birajući ulogu promatrača umjesto sudionika, film uspijeva dokumentirati i traumu čovjeka koji je svakom snimljenom scenom sve dalje od domovine svojih sjećanja i sve bliže spoznaji da je ona zauvijek nestala. Iako prizori često ostavljaju osjećaj jeze u očigledno sumornoj perspektivi, film ima snažan pozitivan učinak. Hrabrost autora koji je odlučio dokumentirati važnu priču u izuzetno teškim okolnostima, stavljajući na kocku i vlastiti život, daje gledateljima dopuštenje i obvezu da također budu hrabri."Posebnim priznanjima žiri je nagradio mađarsko-njemački film Zarobljena žena autorice Bernadett Tuza-Ritter i češko-hrvatskiJana Geberta.Nagradu Teen Dox za najbolji film o problemima mladih osvojio je ruski filmKristine Kuzakmetove, o čemu su odlučili učenici i učenice Klasične gimnazije u Zagrebu. Oni su izjavili da su ga odabrali "jer postavlja bezbroj pitanja, a ne nudi konkretne odgovore, nego otvara prostor za razmišljanje. To se postiže objektivnim prikazom života u okrutnim uvjetima djece i tinejdžera koji su prisiljeni odrasti prije svog vremena." Posebno priznanje dodijelili su poljskom filmuredatelja Klaudiusza Chrostowskog.Nagrada Mojoj generaciji – koju dodjeljuje Nenad Puhovski, osnivač i direktor ZagrebDoxa, filmu autora svoje generacije – pripala je filmurenomiranog kineskog redatelja, konceptualnog umjetnika i političkog aktivista Ai Weiweija. "Ljudska rijeka nije samo monumentalni prikaz jedne od najvećih kriza našeg doba nego i dramatičan i osoban produžetak iznimnog umjetničkog opusa Ai Weiweija i, naposljetku, bitan doprinos aktivnostima na području borbe za ljudska prava", stoji u pojašnjenju Nenada Puhovskog.Ove godine na ZagrebDoxu je prvi put dodijeljena i Nagrada FIPRESCI – Nagrada Međunarodne federacije filmskih kritičara. Žiri koji je činila njemačka novinarka i filmska kritičarka Carolin Weidner, britanska kritičarka Collete de Castro i domaća novinarka i kritičarka Marcella Jelić nagradu je dodijelio filmuMile Turajlić. "Časna žena koja ne misli da je zaslužila počasti. Stan koji nikada nije trebao biti stan, nego je postojao takav kakav je dulje od 70 godina. Pragmatičnost koja je postala strast na političkoj pozornici. Film Mile Turajlićzbližava, otkriva i donosi sklad", stoji u pojašnjenju žirija.Međunarodni panel koji je odlučivao o najboljim projektima programa usavršavanja ZagrebDox Pro Nagradu HBO Europe, diplomu i 2.000 eura za daljnji razvoj projekta dodijelili su hrvatskom projektu(One of Us), koji su predstavili redatelj i producent Đuro Gavran i montažerka Nina Velnić. Riječ je o projektu produkcijske tvrtke Pipser d. o. o. iz Zagreba. Nagrada ZagrebDox Pro Online Mentor, diploma i jednogodišnje online mentorstvo s Hankom Kastelicovom, dodijeljena je redateljici Nejri Latić Hulusić i producentici Sabrini Begović-Ćorić za projekt. ZagrebDox Pro DCP, diploma i DCP za završeni projekt, koji se dodjeljuje prema odluci svih članova panela, dodijeljen je timu poljskog projekta(Symphony of the Ursus Factory), koji čine redateljica Jaśmina Wójcik i menadžerica produkcijeJoanna Tatko iz Studija Wajda.Na četrnaestom izdanju ZagrebDoxa prikazano je više od 125 filmova u 14 programa. Festival je posjetilo više od 160 gostiju iz cijeloga svijeta.