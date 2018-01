Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Konstrukcija iz naslova današnje poruke vrlo često se koristi u sportskoj terminologiji kada sportaš odluči završiti svoju karijeru.Nakon takve odluke često slijede hvalospjevi i analize kako je bio dobar, kako je bio ovo, kako je bio ono i onda negdje pri kraju takvih tekstova možete pronaći kako će se on ili ona dalje baviti nekom drugom aktivnošću.Jedni sportaši se kompletno povuku, drugi promijene sport, treći nešto deseto, no dosta njih promijeni poziciju u sportu u kojem su djelovali i na neki drugi način budu i dalje uključeni u njega.Bivši igrač postaje trener ili manager ili pokreće neku školu ili se angažira u promociji sporta u kojem je godinama sudjelovao.Ono što je važno u takvoj situaciji jest činjenica da ta osoba iza sebe ima velikog iskustva i na novu poziciju donosi drugačiji pogled i drugačije spoznaje.To iskustvo koje je izrazito važno i vrijedno omogućuje da se sport razvija, da novi članovi brže i bolje napreduju i u konačnici stvara se jedan pozitivan smjer.Osoba koja je na takvoj poziciji unaprijedila je svoju vrijednost.Cijeli ovaj uvod u poduzetničkom newsletteru je ovdje s dva razloga -- ako imate iskustva (20+ godina) i zasitili ste se dnevne operative, možda je sada vrijeme da počnete planirati dan kada ćete objesiti kopačke o klin i kada će nove kolege nastaviti razvoj, a vaš glavni posao će biti da ih trenirate, usmjeravate i pomažete da brže i efikasnije poslovanje dignu na višu razinu.- ako pak imate manje poslovnog iskustva (20 i manje godina), tada grabite što više novih iskustava i spoznaja, učite i upijajte znanja i spoznaje starijih i iskusnijih. To će vam puno pomoći u životu, a i bit će vam lakše jednog dana objesiti kopačke o klin kada ćete postati mentor ili coach nekim novim klincima.p.s. Ima i treća opcija, objesite kopačke o klin, sve pošaljete negdje… i kažete kako je ovo bila jedna velika greška :) No, treća opcija ipak neka druga priča za neka druga vremena.