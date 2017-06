Od danas do nedjelje Biljke i svirke u parku Tuškanac

Od danas pa do nedjelje u zagrebačkom parku Tuškanac održat će se Biljke i svirke , jedno ugodno događanje koje spaja klasičnu glazbu i prirodu. Interaktivni dio događanja održavat će se svaki dan, od 12 do 19 sati kada će klaviri biti postavljeni na nekoliko lokacija – međusobno udaljenih kratkom šetnjom – potpuno prepušteni posjetiteljima da spontano zasviraju što god požele. U večernjim satima od 19 do 21 sat na rasporedu će biti službeni program, rezerviran za koncertne nastupe glazbenika iz Hrvatske i Slovenije, okupljene pod umjetničkom direkcijom Maka Grgića. pretvoritSlužbeni program prvog dana donosi jazz izbor Vida Hribara na glasoviru, pop blues repertoar Zvonimira Varge (glasovir, gitare), nastupe Maka Grgića koji će na gitari izvoditi djela Bacha, Isaaca, Brittena, Zambinija i drugih, Oridano Guitar Trija predvođenog Orjenom Riđanovićem te Soprano Ariasa koji će u sastavu Marija Lešaja (soprano), Kosjenka Turkulin (glasovir) izvoditi Schumana, Schuberta, Straussa, Debussyja i Wolfa.U petak će parkom Tuškanac zavladati zvukovi latino i gypsy jazza uz nastupe kvarteta Krajačić, First, Delac & Kugler i Oridano Gypsy Jazz Banda. LadieSax Quartet i Cello Serenades (Zita Varga, violončelo / Nadia Varga Modrić, glasovir) provest će nas, među ostalim, i kroz djela Papandopula i Bartoka.Kako Bach zvuči u spoju harmonike i glasovira u subotu će otkriti Accordeon Flash, dok će udaraljke Sudar Beata povesti u svoje crossover aranžmane. Isti dan String Thing odsvirat će Beethovenov String Trio Nr. 2, Op.9., a ponovno će za glasovir sjesti Vid Hribar.Nedjelja će biti obojana u jazz standarde (3 Colors Of Jazz), a vraćaju se i zvukovi gypsy jazza (Oridano Gypsy Jazz Band). Trio Reverie (glasovir, violina, violončelo) malo će skrenuti put Brahmsa, Haydna i Piazzolle, dok će Elly’s Guitar Quartet i GuEllyBa Orchestra prizvati Elfmana, Piazzollu, Cardona i narodne latinskoameričke. Ovogodišnje Biljke i svirke zaokružit će duo harfe skladbama Debussyja i Francka.Također, svaki dan u sklopu Ciklusa Virtuoso mladi glazbenici izvodit će poznate klasike Beethovena, Francka, Papandopula, Schuberta, Chopina, Piazzolle, Debussyja i drugih. Događanje je besplatno za sve posjetitelje.