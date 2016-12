Održana 5. Lez Of The Year dodjela nagrada, lezba godine Espi Tomičić

Udruga ZbeLe Na Tron dodijelila je nagrade Lez Of The Year, koja se od 2012. godine dodjeljuje osobama, kolektivima, inicijativama, bendovima koji pridonose vidljivosti lezbijki, biseksualnih i trans žena na području sporta, kulture, aktivizma i općenito poboljšavaju kvalitetu života LGBTIQ manjine.Lezbijkom godine proglašena je studentica, drugo mjesto pripalo je novinarki Ani Brakus, dok je treće mjesto osvojila psihologinja Sandra Tolić.studentica je dramaturgije na Akademiji dramskih umjetnosti, a u lipnju je sudjelovala u organizaciji prosvjeda kojim su studentice skrenule pažnju javnosti na neisplaćene državne stipendije. Tomičić je tada sa svojom kolegicom Doroteom Šušak postavila šator s transparentima ispred Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa, a nakon pet dana prosvjedovanja ministar Predrag Šustar usvojio je njihove zahtjeve . Osim toga, Tomičić je aktivna u organizaciji događaja i prosvjeda koji ukazuju na kršenje ljudskih prava i problematična političko-kulturna pitanja, a čini se kako je upravo činjenica da je spremna glasno stati u obranu ljudskih prava bila presudna prilikom glasanja publike.Novinarka Novosti i suradnica na portalu Libela,, poznata je LGBTIQ+ aktivistkinja koja svojim javnim istupima i tekstovima oštro kritizira aktere političke scene u Hrvatskoj i zalaže se za ženska ljudska prava. Tijekom ove godine bila je redovita govornica na prosvjedima podrške Cjelovitoj kurikularnoj reformi te tribinama koje su održane povodom ozbiljnog napada Vlade na profesionalno novinarstvo, medijski pluralizam i ljudska prava.Psihologinjas kolegicama s Antonijom Maričić, Marinom Štambuk i Majom Tadić Vujčić provela je prvo znanstveno istraživanje u Hrvatskoj o LGB roditeljima, njihovim partnerima/cama i djeci, a rezultate istraživanja pretočile su u knjigu Ja nisam gej mama, ja sam mama Ove je godine bilo ukupno 12 nominiranih, a osim pobjednica publika je mogla glasati zakoje su se vjenčale u azilu udruge Pobjede u Osijeku, novi hrvatski indie pop bend, prvi LGBT summer festival, književnicukoja je pod pseudonimom Nora Verde objavila zbirku priča ‘O ljubavi, batinama i revoluciji’,koji se održava u Splitu, fotografkinjui njezinu izložbu o trans i rodno varijantinim osobama ‘U pet i petnaest’,čija je priča o vjenčanju objavljena u Gloriji, dramaturginjui njezinu zbirku priča ‘Moja ti’ te, mladu lezbijku iz Garešnice koja se javno autala pred RTL-ovim kamerama.U sklopu večeri glazbenice Pi (Ivana Picek i Antonija Ivančan) prisutne su oduševile ambijentalnim folk koncertom, a za zabavu na plesnom podiju do ranih jutarnjih sati bile su zadužene DJane Dunja i DJane Iva. Publika koja je došla dati podršku svojim omiljenim lezbijskim ikonama imala je priliku premijerno pogledati najnoviji video uradak u produkciji kolektiva House of Flamingo, ‘Hrabri Tranđeli i Strašna Krampussy 2: The Shequel’ koji prati tri tranđeoska protagonista i mitsku Krampussy u veoma aktualnoj borbi fokusiranoj na ograničavanje reproduktivnih prava žena.Djevojke iz kolektiva ZbeLe Na Tron poručile su kako je 2016. bila jedna od plodnijih godina za promicanje vidljivosti lezbijski, biseksualnih i trans žena te kako se nadaju da će žene i djevojke i u idućoj godini nastaviti hrabro zastupati i promovirati ljudska prava.