Ogrestin 'S one strane' u Nizozemskoj: Iznenađujuć, ali ne i nevjerojatan

Hrvatski dugometražni igrani film 'S one strane' Zrinka Ogreste danas započinje s redovnom kinodistribucijom u Nizozemskoj, Belgiji i Luksemburgu. Osim toga film se već prikazuje u Turskoj, a krajem veljače kreće s prikazivanjem i u Italiji.Brojne pozitivne kritike film u tekstu pod naslovom 'Skrivena prošlost dovodi do hičkokovske neizvjesnosti' nizozemskog portala NRC.nl opisuju kao "redateljevu vjernu metaforu onoga što ima za reći o svojoj zemlji", dok portal Film Totaal piše kako je film trebao ući u uži izbor za 89. nagradu Oscar (u kategoriji stranih filmova). Ističu i sjajnu ulogu Vesne koju je odigrala Ksenija Marinković, dok na portalu Het Parool uz opis filma kao snažne psihološke drame kraj opisuju kao "iznenađujuć ali ne i nevjerojatan"."Sretan sam jer se dogodilo upravo ono čemu sam se nadao nakon prošlogodišnje svjetske premijere i nagrade na berlinskom festivalu: filmu se otvorila široka vidljivost u svijetu. Ne samo da je u ovom trenutku film već prikazan i nagrađivan na preko 50 relevantnih svjetskih festivala već mu međunarodna kinodistribucija omogućuje susret s brojnom redovitom europskom kino poblikom. U trenutku dok proživljavam beskrupulozne prozivke, optužbe i laži vezane uz legalnost nastanka ovoga filma, ne mogu imati veću satisfakciju od ovakve. Raduje me što sam zajedno sa svojim suradnicima uspio stvoriti djelo koje je postalo trajno hrvatsko kulturno dobro koje na tako lijep način predstavlja Hrvatsku u svijetu i koje potvrđuje najuspješnije razdoblje hrvatske kinematografije od uspostave državne neovisnosti" kaže redatelj filma Zrinko Ogresta.Ovaj nagrađivani dugometražni igrani film osim kinodistribucije diljem europe nastavlja i svoj festivalski život pa tako nakon onih u SAD-u i Indiji putuje u Italiju, Francusku, Austriju... Osim toga, film će se 29. siječnja u 20.10 sati prikazati i na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1).Scenarij o sredovječnoj patronažnoj sestri Vesni kojoj se javlja suprug koji ju je napustio prije 20 godina, a koji je u Haagu odslužio višegodišnju kaznu zbog ratnih zločina, potpisuju Mate Matišić i Zrinko Ogresta, direktor fotografije je Branko Linta, montažer je Tomislav Pavlic, a glavne uloge su odigrali Ksenija Marinković i Lazar Ristovski.