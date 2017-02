OK je sramiti se…

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

… prve neuzvraćene ljubavi… prvog nastupa ispred publike… prvog posla u kojem smo usra* stvar do maksimuma… prvog emaila poslanog nepoznatoj osobi… prvog blog posta… prvog prodajnog pisma… prvog telefonskog razgovora… prvog nastupa na tv-u ili nekom drugom video kanalu… prvog [upiši po želji]Analizirate li bilo koju biografiju uspješnih ljudi, u samom početku naći ćete opise prvih koraka na koje protagonisti nisu pretjerano ponosni, no nisu posustali i nastavili su. Zapravo, kad malo bolje razmislim, tko god da je nešto postigao u životu (privatno, poslovno) ima neki početni korak o kojem ne voli previše pričati i podsjećati se.Neugoda, bol, tuga i ostale “loše” emocije nakon krivog koraka su normalna stvar, no ono što čini razliku između “uspješnih” i onih koji bi htjeli biti uspješni te stvarno uspješnih je u tome da ovi zadnji prijeđu preko toga, prihvate kako je to tako i idu dalje.Naime, oni nemaju (prevelik) strah od “srama” i jednostavno idu dalje. Jer, ako niste do sada skužili - mnogi se ukoče baš zbog tog srama.Što će misliti o meni?Ne izgledam dovoljno atraktivno za nastup, ima puno pametnijih od menePosao koji radim je jako specifičan, mnogi bi krivo shvatili naša rješenja…Znam ja pisati, ali ne znam ti ja “onako” pisati…Pa što onda? Prvi projekti, tekstovi, video uradci, web stranice, prodajni sastanci, prezentacije, nastupi, dogovori, demonstracije… vam izgledaju koma? OK, i što onda? Mislite da će svijet stati? Neće. Hoće vas netko ismijati radi toga? Možda i hoće, no to je njegova stvar, a ne vaš problem.U konačnici, kada prijeđete preko toga naći ćete se u situaciji da ćete moći jasno i glasno izgovoriti i pokazati kako se “sramite ovog i onog”, no radi toga ste sada bolji, sada ste naučili lekciju, sada ste… i evo me gdje sam sada - tu ispred vas - sretna i poduzetna, te vam mogu pružiti…“Sramim se” se u nekim situacijama koristi kao prodajna tehnika u kojoj se lakše uspostavlja rapport s primateljem poruke (imamo iste ili slične dodirne točke), no gornji tekst o “sramim se” je tu da osvijestite kako on priziva strah zbog kojeg se mnogi ne pokrenu i čekaju idealnu situaciju, koja nikada ni ne dođe. Strah blokira, to vjerojatno znate. A ako ste se ikada pitali odakle je on došao, onda to često bude zbog tog famoznog srama.