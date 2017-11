'Opčinjen' - Sofia Coppola izvan svog elementa

Većina ljudi kao najbolji film Sofije Coppole spominje, priznajem i meni je posebno drag Bill Murray i njegova izvedba hita Roxy Music More Than This , no najdraži mi je uvijek bio njezin prvijenac, Virgin Suicides . Inspiriran odličnim istoimenim romanom Jeffreyja Eugenidesa, taj je film bio divna posveta djevojačkoj zanesenosti, a Coppola je tu bila kao opčinjeni ženski Vladimir Nabokov. Taj je eteričan prikaz mladih nimfeta, u ovom slučaju sestara Lisbon, postao njen zaštitni znak - pastelne boje, mnogo stila i odlična glazba. Kada je Cecilija Lisbon prvi puta pokušala izvršiti samoubojstvo, liječnik u bolnici rekao joj je da ima još mnogo razloga za život. Ona mu je odgovorila : Doktore, očito nikada niste bili 13-godišnja djevojka. Sofia Coppola to savršeno razumije i prikazuje.Zato pomalo iznenađuje da je odlučila raditi jedan projekt kao što je Opčinjen , adaptaciju romanakoji je napisao Thomas P. Cullinan i koji je često prozivan mizoginim zbog prikaza žena kao osvetoljubivih i okrutnih bića koja samo čekaju da zagorčaju život nekom muškarcu.Priča prati grupu mladih dama koje žive u školi za djevojke koju vodi Martha Farnsworth, na divnom imanju na američkom jugu. No ljepotu okoline remeti činjenica da je u tijeku Građanski rat, a stanarke su silom prilika izolirane od svijeta. Jednoga dana u život im nenadano dolazi ranjeni vojnik, Jenki, znači neprijatelj, kojeg one zbog osjećaja dužnosti, a možda čak i znatiželje odluče spasiti i zadržati u kući.Već od samog početka Johnova prisutnost mijenja odnose među ženama u kući, djevojke se počinju uređivati za misterioznog muškarca, i svakim se postupkom natječu za njegovu pozornost i lijepu riječ. Njemu ta pažnja godi i očito je da mu se sviđa više žena u kući, učiteljica Edwina, mlada i koketna Alicia, a ni gospodaricu kuće ne bi odbio. No svojim će zavlačenjem naškoditi sam sebi jer je podcijenio koliko jaka može biti ženska ljubomora. Osveta koju će dobiti bit će mu servirana u nekoliko slijedova i biti će fatalna.Originalna priča koju je odlično prikazao Don Siegel u filmu iz 1971. godine nimalo ne pazi na političku korektnost kao što to pazi Coppola u svojoj verziji. Siegel je u svom filmu iskoristio karizmu Clinta Eastwooda, koji je u ulozi bez srama ljubio sve ženske likove, od 12-godišnje djevojčice do 40-godišnje žene, koketirajući sa svima, što je onda objasnilo rivalstvo između djevojaka i kasnije postupke koji nisu bili tako ugodni za vojnika.No Coppola je u želji da ženske likove prikaže u manje negativnom svjetlu, dajući tako filmu feminističku notu, iz priče izbacila sve ono što ju je činilo sočnom. I ne samo to, već je izbacivanjem nekih scena likovima oduzela motivaciju za postupke koji bi logički diktirali daljni slijed događaja te je tako potpuno osakatila priču čineći je poprilično dosadnom, a svoj film potpuno nepotrebnim remakeom.Nicole Kidman, Kirsten Dunst i Elle Fanning napravile su najbolje što su mogle sa materijalom koji im je dan, no Colin Farrell je dao vrlo blijedu verziju šarmantnog stranca koji bi sve dame u kući trebao oboriti s nogu.Na kraju ispada da je Coppola zapravo cijeli film osudila na sudbinu koju je kao kaznu doživio nesretni vojnik.