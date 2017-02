Osveta kao motivator

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Emocije pokreću ljude i njihove akcije, a jedna koju sam dosta dugo izbjegavao spomenuti i izrazito je snažna je - OSVETA.Osveta ili želja za dokazom da smo u pravu ili poriv da im vratimo nanesenu bol ili [umetni neku svoj opis pojma osveta] je izrazito snažan motivator koji pokreće ljude te često iz njih samih izvuče i one zadnje atome snage kako bi uspjeli u svojoj nakani.Ovdje se često radi o unutarnjoj potrebi za pravdom i "poravnavanjem računa", a potreba zna biti toliko snažna da smo u stanju zatomiti sve ostale osjećaje te u nekim slučajevima čak i fiziološke potrebe na neko duže vrijeme. Bijes kao emocija ponekad ide uz osvetu, no češće je sama želja za osvetom dovoljno snažna kao jedan jedini motivator.Dobri poduzetnici ili prodavači (a može i copywriteri) znaju gornju postavku tj. znaju kako iskoristiti "osvetu" da bih im se ciljna skupina približila i poklonila pažnju. Jedna od klasičnih metoda je prizivanje iskustava te prikazivanje sebe kao bitne komponente rješenja iz kojeg će sam konzument stvoriti "pakleni plan" i osvetiti se za nanesenu nepravdu.Varijanta da će se netko drugi osvetiti za njihovu bol, a da oni u tome ne sudjeluju nije dobra i ne igra ulogu.S obzirom na to da se u BK Newsletterima bavimo poslovnim temama, postavlja se pitanje kako ovo znanje iskoristiti u poslovanju.Prvi korak je u klasičnom prepoznavanju negativnih emocija ciljne skupine te pozicioniranje da je vanjski faktor razlog tome. Nakon toga je vrlo lako pojasniti da se uz ponuđeno rješenje lako možete "osvetiti" te uspostaviti red i pravednost. Jer, pravednost i usklađenost je nešto čemu ionako stremimo.Političari često koriste "osvetu" kao nositelj njihove poruke, no svaki drugi biznis se uz dobro posložene riječi može prezentirati uz "osvetu" kao motivator - pokretač.Frizerske usluge - jednom i zauvijek efikasno zaustavite ogovaranjaAutomehaničarske usluge - vidjet će tko će se smijeti ove zimeEdukacijske usluge - novim znanjem za veću plaćuGrađevinske usluge - najbolji način za ušutkati seoske tračeve"Osveta" je tu negdje oko nas i ne morate bježati od nje. Možda ste se i prepoznali u ovih nekoliko redaka, a možda ste prepoznali trenutak kako svojim klijentima možete pomoći u njihovoj osveti.Iskoristite taj moment te želim uspješan ostatak tjedna i rada na "osveti".