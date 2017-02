Otvoren Kaptol Boutique Cinema

Novo kino Kaptol Boutique Cinema otvara se danas, 23. veljače, a na repertoaru je nekoliko filmskih poslastica. Ja, Daniel Blake , dobitnik Zlatne palme u Cannesu, film je 80-godišnjeg Kena Loacha, socijalista i ljevičara, koji je veći dio svog filmskog opusa posvetio malim ljudima i borbi za radnička prava. Dirljivu dramu o 59-godišnjem stolaru iz Newcastlea, koji nakon srčanog udara upada u nemilosrdni mlin državne birokracije koji ga melje do krajnjih granica. Kapetan fantastični , redateljski drugijenac glumca Matta Rossa, film je toplog humora i postavljanja važnih pitanja, koji prati sudbinu samohranog oca (izvanredna uloga Vigga Mortensena popraćena nominacijama za Oscara, Zlatni globus, BAFTA-u...) koji svoje šestero djece odgaja u posebnom duhu i skladu s prirodom, u divljoj šumi daleko od 'okova' moderne civilizacije.Najangažiraniji dokumentarist današnjice, Oscarovac Michael Moore, nakon dugih šest godina vratio se u velikom stilu, nikad odvažnijim i zabavnijim doxom Gdje je sljedeća invazija u kojem je još jednom, u duhovitim putešestvijama po različitim europskim zemljama, začinjenima profinjenim sarkazmom i gorkim humorom, još jednom Americi 'održao lekciju' i pokazao kako je svugdje bolje nego kod njih. Prvi ponedjeljak u svibnju koji iza kulisa prati stvaranje najposjećenije modne izložbe na svijetu, održane lani u New Yorku, filmski je hommage svijetu visoke mode, pod redateljskom palicom Andrewa Rossija, autora hvaljenog dokumentarca. Cijenjeni filmaš osam je mjeseci pratio Annu Wintour, umjetničku direktoricu izdavačke kuće Condé Nast i glavnu urednicu Voguea, i Andrewa Boltona, ikonoklastičnog kustosa koji je osmislio cijeli šou, dok su pripremali večer za koju su se nadali da će zauvijek promijeniti svijet umjetnosti i mode.Filmovi će se pretpremijerno prikazivati do otvorenja ZagrebDoxa 26. veljače, a zatim od 9. ožujka, kada službeno kreću u kinodistribuciju.