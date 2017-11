Partibrejkers glavni bend festivala Brijačnica

Partibrejkers, M.O.R.T., Artan Lili, She Loves Pablo i The Miceks nastupit će na trećem po redu festivalu Brijačnica koji će se održati 19. i 20. siječnja u zagrebačkom Boćarskom domu.Unazad godinu dana počele su se širiti glasine o raspadu Partibrejkersa, jednog od najvažnijih rock bendova ovih prostora, ali upravo Brijačnica strogo demantira te neistine bukiranjem neuništivih Beograđana kao prvih headlinera. Cane, Anton i ekipa upravo će u Boćarskom domu na najglasniji mogući način pokazati kako je kraj još daleko. Uz njih prvi val potvrđenih izvođača čine sinjski M.O.R.T., beogradski art rockeri Artan Lili te zagrebački She Loves Pablo i The Miceks, novi bend Alena Kraljića, nekadašnjeg člana PipsChips&Videoclips. Nova runda potvrđenih imena bit će objavljena u idućih mjesec dana.Ulaznice u prodaju kreću sutra, dnevna će koštati 60 kn do 25. prosinca, 75 kn od 26. prosinca do samog dana festivala kada se dižu na 90 kn. Festivalske će do 25. prosinca koštati 100 kn, a od 26. 12. do 19. siječnja 120 kn.Službena prodajna mjesta:Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1Dirty Old Shop, Tratinska 18, ZagrebRockmark, Berislavićeva 13, Zagreb