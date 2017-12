Pobjednik Cannesa 'Kvadrat' od idućeg tjedna u kinima

Film, Hrvatska

Dobitnik Zlatne palme na Festivalu u Cannesu, film 'Kvadrat' ('The Square'), u režiji jednog od najznačajnijih suvremenih filmskih autora Rubena Östlunda, 14. prosinca stiže u zagrebačko kino Europa i odabrana kina u sklopu Kino mreže. Ova žestoka satira umjetničkog miljea trenutno je i u utrci za europske Oscare (nagrade Europske filmske akademije) za najbolji europski film, režiju, scenarij, najboljeg glumca i komediju godine.



Film prati uglednog kustosa Christiana kojemu sve kreće po zlu nakon što ga na prevaru opljačkaju na ulici. Dok nespretno pokušava pronaći lopove i osvetiti se za pljačku, muzejska PR agencija pokreće kontroverznu medijsku kampanju za njegovu najnoviju izložbu 'Kvadrat' koja će izazvati burne reakcije javnosti i dodatno otežati cijelu situaciju.



Švedski redatelj Ruben Östlund stvorio je zabavan, ali istovremeno moćan i uznemirujuć film koji ispituje granice političke korektnosti, umjetničke slobode i slobode govora. Apstraktna umjetnička instalacija koja bi trebala predstavljati socijalnu utopiju postaje paradigma kukavičluka ovog svijeta i Östlund se ruga njegovom licemjerju ne propuštajući nijedan detalj, uz zaprepašćujuću inteligenciju i nevjerojatan humor.



U glavnoj ulozi pojavljuje se Claes Bang, znameniti švedski kazališni i televizijski glumac, ali i miljenik žena za kojeg se donedavno nagađalo kako je sljedeći na redu da utjelovi britanskog tajnog agenta Jamesa Bonda. Uz nesuđenog Bonda, sjajne sporedne uloge u ovoj moćnoj satiri, koja vješto balansira na rubu neugode, ostvarili su Dominic West (baltimorski detektiv McNulty u kultnoj kriminalističkoj seriji 'The Wire'), Elisabeth Moss (najpoznatija po ulozi tajnice Peggy koja postaje copywriter u 'Momcima s Madisona') i nevjerojatni Terry Notary, poznati holivudski kaskader i imitator životinja koji je odgovoran za najbolju scenu filma, jedan od najupečatljivijih filmskih trenutaka 21. stoljeća. Östlund je angažirao Terryja (na osnovi njegove uloge u ekranizaciji 'Planeta majmuna') da odigra nesvakidašnji performans koji na urnebesan način razotkriva licemjerje suvremene umjetničke scene. Elisabeth Moss glumi novinarku s kojom se slatkorječivi, no emocionalno zatvoreni Christian romantično spetlja i razmjenjuje duhovite, nespretne replike tijekom cijelog filma.



Östlunda je na stvaranje ovog filma inspirirala priča koju mu je ispričao njegov otac o tome kako su mu kada je bio mali stavljali ceduljicu s adresom oko vrata prije nego što bi ga pustili da se igra na ulici s drugom djecom. Tada se smatralo da ako se nešto dogodi, drugi odrasli će pomoći djetetu, dok danas na druge odrasle gledamo kao na potencijalnu prijetnju za našu djecu. Film 'Kvadrat' inspiriran je i redateljevim stvarnim iskustvom tijekom postavljanja istoimene umjetničke instalacije u četiri europska grada, koju opisuje kao prometni znak koji nas podsjeća na našu uzajamnu odgovornost. Majmunska posla na suvremenoj umjetničkoj sceni Östlund razotkriva i dovodeći stvarnu majmunicu na filmski set.



Östlund je našoj publici najpoznatiji kao autor 'Turista' koji je također nagrađen u Cannesu (osvojio je prestižnu nagradu programa Izvjestan pogled) te je bio nominiran za Zlatni globus za najbolji strani film. Strastveni skijaš Östlund u svijet filma ušao je snimajući skijaške filmove, no ubrzo je otkrio kako je filmski medij idealan za proučavanje njegove omiljene teme - ljudskog ponašanja.