Početnica za manipulatore

Zato što ste ovdje… vi ste u prednosti…

Samo zato što čitate ovo, već imate prednost nad 95% drugih…

Zato što ste koristili XYZ, došli ste bliže…

To što čitate današnji tekst, potvrda je da želite unaprijediti svoje komunikacijske vještine i spadate u 5% populacije koja je svjesna što se dešava oko vas. Zato što ste ovdje i čitate o tehnici, već ste u značajnijoj prednosti nad drugim ljudima.A ne tako poznata tehnika manipulacije i utjecaja je…Jeste li iz uvodnika ulovili o čemu se radi i koja je tehnika u pitanje? Nije da sam se previše potrudio da je sakrijem, štoviše nema ni potrebe da je se skriva jer smo je često nesvjesni kada se upotrebljava nad nama samima.Radi se o “ZATO ŠTO STE” ili nekoj sličnoj kombinaciji riječi koja će kod primatelja poruke potvrditi stanje u kojem se trenutno nalazi i time postaviti temelj za “daljnje kuhanje”.Pozadina ove tehnike manipulacije za početnike (manipulatore) je u tome da potvrdi i osnaži povjerenje manipulirane osobe kako bi to vrlo skoro prikazali kao razlog za korak u interesu manipulatora.To što razmišljate i planirate redovitu vježbu, čini vas svjesnom i odgovornom za sebe, svoje zdravlje ali i svoje najmilije. Svi se ponekad teško pokrenemo ali ZATO ŠTO znamo da je redovita vježba jedini put da budemo najbolje, prvi korak je da /naručite sanduk XYZ tableta / (ovo je namjerno preuveličano)Okolina u kojoj živimo ne razumije kako su nova znanja i vještine jedina valuta budućnosti i garancija sigurnog i ispunjenog života. Ne razumiju kako će im se to obiti u glavu i kako će biti teško opstati ali ZATO ŠTO razumijete da je ulaganje u znanje najbolji životni smjer već ste u velikoj prednosti… /prodajna poruka u nastavku /Eto, sada znate kako možete manipulirati. Zapravo, ZATO ŠTO vi i ja znamo kako ova tehnika funkcionira, sada ćete više obratiti pažnju na nju i pametno je iskoristiti u prezentaciji vrijednosti koje možete pružiti svojim budućim klijentima.p.s. Business coach uz redovite kolumne uskoro drži i poduzetničku radionicu, pa ako ga redovito pratite u kolumnama, svoje vještine možete unaprijediti i na radionici