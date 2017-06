Počinje Zagreb Classic - danas Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a

Cijeli raspored

ZAGREB CLASSIC - open air festival

Trg kralja Tomislava



21.6., 20:45

ZBOR I SIMFONIJSKI ORKESTAR HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Program GLAZBA I GRAD



Evelin Novak, sopran

Luka Ljubas, violina

Dirigent: Eduardo Strausser



P. I. Čajkovski, E. Grieg, P. de Sarasate, R. Wagner, I. Stravinski, A. Dvořák, N. Rimski-Korsakov, F. Lhotka, M. P. Musorgski / M. Ravel



* Koncert u povodu Svjetskog dana glazbe - uz izravni radijski i televizijski prijenos







22.6., 18:00

TAMBURAŠKI ORKESTAR HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Program GLAZBA I GRAD



Sudjeluju: Ivana Kindl, Damir Kedžo, Bow vs. Plectrum

Dirigent: Siniša Leopold



Potpuri hrvatskih plesova i pjesama; N. Kalogjera, Z. Krkljuš, B. Mihaljević, D. Britvić, T. Simović, M. Rus, D. Pomus, M. Shuman, B. Benini, F. Novosel, A.Kabiljo, P. Gotovac, P. Cindrić







22.6., 21:00

JAZZ ORKESTAR HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

Program GLAZBA I GRAD



Joseph Bowie, trombon, vokal

Carla Belovari, vokal



J. Mulkerin, J. Bowie, B. Bowie



* Koncerti 22.6. uz izravne radijske i televizijske prijenose





25.6., 21:00

SVEČANOST U POVODU DANA DRŽAVNOSTI



ZBOR I ORKESTAR OPERE I ANSAMBL BALETA

HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU



Jakov Gotovac: ERO S ONOGA SVIJETA, komična opera



Dirigent: Nikša Bareza

Redatelj: Krešimir Dolenčić

Scenograf: Dalibor Laginja

Kostimografkinja: Inga Kostinčer



Gazda Marko Siniša Štork

Doma Sofia Ameli Gojić

Đula Valentina Fijačko Kobić

Mićo (Ero) Stjepan Franetović

Mlinar Sima Ljubomir Puškarić

Čobanče Ana Zebić Kostel

Momče Neven Mrzlečki

Solisti baleta Ervina Sulejmanova i Andrej Izmestjev

U predstavi sudjeluju konji Cartago i Clinton







29.6., 21:00

GORAN BREGOVIĆ – TRI PISMA IZ SARAJEVA



Mirjana Nešković, violina, Srbija

Zied Zouari, orijentalna violina, Tunis

Gershon Liezerson, klezmer violina, Izrael



ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

ORKESTAR ZA SVADBE I SAHRANE

Dirigent: Krešimir Batinić



Najnoviji projekt Gorana Bregovića, Tri pisma iz Sarajeva, svojevrsni violinski koncert skladan za klasičnu, klezmer i orijentalnu violinu uz pratnju simfonijskog orkestra, praizveden u Parizu lipnja 2016. godine.





30.6., 18:00

ORKESTAR MLADIH IZ SAN JOSEA, SAD



Eunice King, violina

Dirigent: Yair Samet



G. Gershwin, M. Bruch, N. Rimski-Korsakov (Šeherazada)







1.7., 21:00

OPERA POD ZVIJEZDAMA – 25 GODINA OPERE BOX



ZBOR I SIMFONIJSKI ORKESTAR HRT-a



Valentina Fijačko Kobić, Kristina Kolar, Ivana Lazar, Martina Zadro - soprani

Dubravka Šeparović Mušović, Ivana Srbljan - mezzosoprani

Domagoj Dorotić, Tomislav Mužek - tenori

Ljubomir Puškarić, Giorgio Surian - baritoni



Dirigent: Ivo Lipanović



G. Puccini, J. Gotovac, I. pl. Zajc, E. Kalman, F. Lehar, G. Bizet, J. Offenbach







2.7., 21:00

Carl Orff: CARMINA BURANA



SIMFONIJSKI PUHAČKI ORKESTAR ORUŽANIH SNAGA RH-a



Ilijana Korać Teklić, sopran

Robert Bartneck, tenor

Jože Vidic, bariton



Akademski zbor IVAN GORAN KOVAČIĆ

Zborovođa: Luka Vukšić



ZAGREBAČKI DJEČACI

Zborovođa: Jasenka Ostojić



Dirigent: Miroslav Vukovojac-Dugan





4.7., 21:00

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA I ROBY LAKATOS



ANSAMBL ROBYJA LAKATOSA (Mađarska)

Roby Lakatos, violina

Laszlo Boni, 2. violina

Jonas Geza, cimbal

Laszlo Balogh, gitara

Kalman Cseki, klavir

Vilmos Csikos, kontrabas



Posebna gošća:

Lana Janjanin, klavir, vokal



Dirigent: Ivo Lipanović



Z. Kodaly, J. Bock, J. Williams, J. Brahms, I. Csampai - J. Bihary, V. Monti







6.7., 21:00

GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA



KOMEDIJA GALA!



Solisti: Zorica Antonić, Sandra Bagarić, Vlatka Burić, Danijela Pintarić, Renata Sabljak, Đani Stipaničev, Ervin Baučić, Dražen Bratulić, Adalbert Turner



Dirigent: Krešimir Batinić



E. Kalman, J. Offenbach, J. Masteroff, M. Grgić, J. Stein, I. Krajač, Đ. Jusić, M. Gavran - D. Domitrović, A. Lloyd Webber

Koncertom Zbora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije danas počinje veliki open air festival na Trgu kralja Tomislava - Zagreb Classic (danas je u 20.45), koji će potrajati do 6.7. i ponuditi klasičnu, popularnu, tamburašku glazbu.Zbor i Orkestar HRT-a nastupaju večeras u sklopu programa Glazba i grad te pod vodstvom cijenjenoga brazilskog dirigenta Eduarda Straussera izvode atraktivni program poznatih brojeva na temu glazbene fantastike. Na rasporedu su danas Čajkovski, Mussorgski, Wagner, Grieg, Rimski Korsakov itd. U sklopu programa predstavljaju našu proslavljenu sopranisticu Evelin Novak, čestu gošću svjetskih pozornica sa stalnim angažmanom u Berlinskoj državnoj operi te devetnaestogodišnjeg violinista Luku Ljubasa, ovogodišnjeg pobjednika Međunarodnog violinističkog natjecanja Vaclav Huml, prvoga hrvatskog violinista koji je osvojio prvu nagradu u 40 godina toga natjecanja.A već sutra, u četvrtak 22.6. očekuju nas čak dva koncerta. Od samice do jazza Tamburaškog orkestra HRT-a u 18:00 te nastup Jazz orkestra HRT-a u 21:00 sati. Tamburaši izvode potpuri hrvatskih plesova i pjesama, a na pozornici Trga kralja Tomislava pod vodstvom Siniše Leopolda pridružuju im se i Ivana Kindl, Damir Kedžo te Bow vs. Plectrum. S Jazzerima u 21:00 na pozornicu izlazi karizmatični trombonist Joseph Joe Bowie, osnivač i vođa legendarnog funk-rock banda Defunkt, a priključit će im se i pjevačica Carla Belovari te saksofonist Igor Geržina.Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu na Dan državnosti scenski izvodi 'Eru s onoga svijeta' Jakova Gotovca, a Zagrebačka filharmonija priprema čak dva sjajna koncerta - glazbeni spektakl s Goranom Bregovićem u izvedbi njegova najnovijeg projekta 'Tri pisma iz Sarajeva', kao i pravi glazbeni vatromet u društvu virtuoznog "kralja violine" Robyja Lakatosa.Na pozornici Trga kralja Tomislava gostuje jedan od najboljih američkih orkestara mladih iz San Josea, Simfonijski puhački orkestar OSRH-a izvodi kantatu 'Carmina burana', a u jedinstvenom ambijentu Tomislavova trga Operom pod zvijezdama obilježit će se i 25 godina emisije Opere box. Cjelokupni festival zatvorit će Gradsko kazalište Komedija programom Od operete do mjuzikla - 100% Komedija. Ulaz na sve programe je slobodan.