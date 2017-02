Politička platforma Zagreb je NAŠ! izlazi na izbore

Javnom akcijom izvedenom pred zagrebačkim Paromlinom, simbolom zapuštenosti i lošeg upravljanja gradom Zagrebom, predstavljena je politička platforma za lokalne izbore Zagreb je NAŠ! . Platforma želi okupiti građane, inicijative i progresivne političke stranke oko ideje da je potrebno puno šire sudjelovanje građana u odlučivanju o budućnosti grada Zagreba nego što je to dosad bio slučaj. Nasuprot sve prisutnijoj tendenciji privatiziranja javnih dobara, platforma se zalaže za svima dostupne i kvalitetne komunalne i javne usluge, od vodnih usluga i gospodarenja otpadom do vrtića i staračkih domova.Platforma je nastala kao odgovor i otpor šesnaestogodišnjoj politici uništavanja grada na čelu s Milanom Bandićem i svim političkim strankama koje su ga sve ove godine održavale na vlasti. Stoga su jutros ispred Paromlina članovi Platforme – aktivisti, znanstvenice, učitelji, sindikalisti, kulturnjaci, umirovljenice, odgajateljice u vrtiću, sportašice, sudionici kvartovskih inicijativa, društveni poduzetnici – otkrili bistu gradonačelnika Milana Bandića na kojoj su istaknuli simbole svih onih stranaka koje su mu godinama čuvale leđa i s njim dijelile plijen."Za situaciju u gradu jednako su odgovorni i SDP, HDZ, HNS i HSLS, koji godinama glume opoziciju, a zapravo su u dilu s Bandićem. Zagreb je naš, a ne Bandićev i stranaka koje ga održavaju na vlasti!" - poručio je Tomislav Tomašević iz Platforme.Dražen Šimleša upozorio je da su komunalne usluge u Zagrebu u procesu privatizacije – od pročistača otpadnih voda pa sve do odvoza otpada – i naglasio da ova platforma kroz svoje političko djelovanje želi dati drugačiji smjer razvoju grada, u kojem su komunalne usluge javne i dostupne svim građanima i građankama. "Nadolazeće lokalne izbore vidimo kao svojevrsni referendum o tome na koji način se upravlja gradom i što će se događati s komunalnim uslugama. Iskustva iz EU i svijeta nas uče da privatizacija komunalnih usluga dovodi do povećanja cijena i smanjenja kvalitete. Želimo se predstaviti kao politička opcija koja će se tome vrlo jasno i odlučno suprotstaviti i zato ističemo da je Zagreb naš i nije na prodaju!" - zaključio je Šimleša.Naima Balić na temelju svog dugogodišnjeg iskustva u poljima kulture i obrazovanja tvrdi da ne postoji dugoročna vizija ni strategija u upravljanju i razvoju gradskih institucija te da grad konačno treba stvarati i provoditi politike u interesu svih građana. Istaknula je da su u vrijeme rata u gradu izgrađene dvije gimnazije, škola u Malešnici, sagrađeni su vrtići i dom za mlade, dok današnjoj djeci nisu pruženi uvjeti za obrazovanje, a infrastruktura u školama je zastarjela. "U Zagrebu se vodi klijentelistička politika, nema kulturne politike, nema strategije i zato želimo promjene, želimo da Zagreb bude naš jer pripada svim građanima i svi volimo naš grad" - istaknula je Naima Balić.Platforma odgovor na političku krizu i krizu upravljanja gradom vidi u novoj politici u kojoj institucije uključuju građane u proces oblikovanja razvoja grada: "Nova politika koju želimo zastupati bazirana je na principima široke participacije, uključivosti i otvorenosti, bazirana je na ideji da smo mi, građani, ti koji trebamo suodlučivati o resursima grada, o javnim i komunalnim uslugama." - izjavila je Danijela Dolenec."Gradimo široku političku platformu i pozivamo progresivne stranke, građanske inicijative i građane da nam se priključe. Pozivamo građane da se mobiliziraju, da formiraju liste za mjesne odbore i vijeća gradskih četvrti. Govorimo da je Zagreb naš jer želimo suodlučivati o tome kako se koriste gradski resursi i kako se oblikuju javne usluge. Naš je zato što moramo, kao građani, imati dostupne i kvalitetne javne usluge i zato što su vrtići, škole, parkovi, kvartovi i ulice naši. I zato kažemo, Zagreb je naš jer želimo vratiti grad u svoje ruke!" - poručuje Dolenec.