Porin: Mia Dimšić ima 9 nominacija

Mia Dimšić dobila je najviše, devet nominacija za Porin, uključujući nominacije za najbolji album, 'Život nije siv', najbolji pop album i pjesmu godine, 'Bezimeni'. Višestruke nominacije imaju i Parni Valjak te suradnnički album Chui i Jazz orkestra HRT-a.U kategoriji najboljeg albuma nominirani su 'Chui ovu glazbu' ovih mladih i HRT-ovih jazzera, zatim Natali Dizdar s 'Iluzijama', Jinxi i 'Pogrebi & pomiriši', Mayales sa 'Simbolom za sunce' te Mia Dimšić.Za Pjesmu godine u konkurenciji su 'Ako voliš ovu ženu' Željka Bebeka i Olivera Dragojevića, Mijini 'Bezimeni', 'Biram' Detour, Massimova 'Neka ti plove brodovi' te 'Reno 4' Mile Kekina.U kategoriji najboljeg rock albuma nominirani su 'Red' benda Markiz, 'Simbol za sunce' Mayales i 'To Love' Jonathan, u kategoriji najboljeg albuma alternativne i klupske glazbe nominirani su 'Gravity' Kozmodrum, 'Haze' Irene Žilić, 'Muzika o nogometu, jazzu i palačinkama' Mikija Solusa i 'System Error' Brain Holidays. U kategoriji novog izvođača nominirani su Boris Štok, Carla Belovari i Fluentes.Za najbolji pop album ove godine nominirani su Natali Dizdar s albumom 'Iluzije', 'Pogrebi i pomiriši' grupe Jinx i ranije spomenuti album 'Život nije siv' Mije Dimšić. U kategoriji Najbolji album jazz glazbe, Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije ove godine ima čak dvije nominacije, jednu uz grupu Chui s albumom 'Chui ovu glazbu' i jednu s Markom Toljom za album 'Stavi pravu stvar'. Nominaciju za najbolji jazz album osvojio je i Zvjezdan Ružić Sextet s albumom 'Elfin Farewell'.U kategoriji za najbolji album klasične glazbe nominacije su osvojili Radovan Cavallin za album '11 Per 1 In 1', Aljoša Jurinić za album 'Chopin Alive' te Pavao Mašić s albumom 'Johann Sebastian Bach: Umijeće fuge'.Objava pobjednika 23. ožujka. Ovdje svi nominirani.