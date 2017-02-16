Nominacije 2017. godina
Nominacije u Kategoriji br. 1 - Album godine
Album Izvođač Glazbeni producent Nakladnik
10 DETOUR NENAD BORGUDAN AQUARIUS RECORDS
ANGELA MERKEL .... LET 3 IZTOK TURK, DAMIR MARTINOVIĆ MRLE, MATEJ ZEC, JURA FERINA, PAVAO MIHOLJEVIĆ DALLAS RECORDS
FAMILIJA OLIVER & GIBONNI NIKŠA BRATOŠ; ELVIS STANIĆ AQUARIUS RECORDS
TIJELO ELEMENTAL LUKA TRALIĆ SHOT UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ELEMENTAL
TIŠINA SARA RENAR KONRAD MULVAJ, EDI CUKERIĆ AQUARIUS RECORDS
Nominacije u Kategoriji br. 1 - Album godine
Album Izvođač Glazbeni producent Nakladnik
10 DETOUR NENAD BORGUDAN AQUARIUS RECORDS
ANGELA MERKEL .... LET 3 IZTOK TURK, DAMIR MARTINOVIĆ MRLE, MATEJ ZEC, JURA FERINA, PAVAO MIHOLJEVIĆ DALLAS RECORDS
FAMILIJA OLIVER & GIBONNI NIKŠA BRATOŠ; ELVIS STANIĆ AQUARIUS RECORDS
TIJELO ELEMENTAL LUKA TRALIĆ SHOT UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ELEMENTAL
TIŠINA SARA RENAR KONRAD MULVAJ, EDI CUKERIĆ AQUARIUS RECORDS