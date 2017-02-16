Četvrtak, 16.02.2017.

  • 22:54

Porin

Nominacije 2017. godina

Nominacije u Kategoriji br. 1 - Album godine

Album Izvođač Glazbeni producent Nakladnik
10 DETOUR NENAD BORGUDAN AQUARIUS RECORDS
ANGELA MERKEL .... LET 3 IZTOK TURK, DAMIR MARTINOVIĆ MRLE, MATEJ ZEC, JURA FERINA, PAVAO MIHOLJEVIĆ DALLAS RECORDS
FAMILIJA OLIVER & GIBONNI NIKŠA BRATOŠ; ELVIS STANIĆ AQUARIUS RECORDS
TIJELO ELEMENTAL LUKA TRALIĆ SHOT UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ELEMENTAL
TIŠINA SARA RENAR KONRAD MULVAJ, EDI CUKERIĆ AQUARIUS RECORDS


Veljača, 2017
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