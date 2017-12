Portal Lupiga crowdfunding kampanjom skuplja novce za redakciju - u nekoliko sati skupili četvrtinu

Neprofitni sajt Lupiga.com u samo nekoliko sati crowdfunding kampanje prikupio je više od četvrtine ciljanog iznosa potrebnog da bi se iduće godine mogli financirati. Kampanju Ima nas do utorka iza 22 sata podržalo je više od 100 ljudi koji su donirali 5.800 dolara, dok je cilj prikupiti 20.000 dolara u idućih mjesec dana. Najpopularniji su perkovi do 50 američkih dolara. Ovdje kampanja.„Pet do dvanaest je prošlo, za sve medije, naročito za neprofitne”, otvorila je Sanja Despot, članica izvršnog odbora Hrvatskog novinarskog društva (HND), konferenciju za novinare povodom otvaranja crowdfunding kampanje neprofitnog portala Lupiga.Com. Pod sloganom “Ima nas” redakcija se nada skupiti dovoljan broj ljudi koji bi podržali novinarstvo koje proizvode novinari – bez gazde, oglašivača ili političkih ucjena i pritisaka. Cilj je 19.999 američkih dolara, polovica iznosa potrebnog da bi Lupiga.Com i u 2018. godini svaki dan objavila po jedan ozbiljan tekst.„Lupiga se diverzantski na medijsku scenu ubacila prije više od 16 godina, prije bilo kakvih institucionalnih potpora“, naglasila je Sanja Despot.„Nakon što je Zlatko Hasanbegović ukinuo potpore za neprofitne, a ministrica Nina Obuljen Koržinek utabala takav put, u iščekivanu Medijske strategije u kojoj ne znamo koliko će za neprofitne medije uopće biti mjesta, budućnost tek stasalog trećeg medijskog sektora bez podrške javnosti vrlo je upitna“, rekla je ispred HND-a Despot.„Već tri godine Ministarstvo kulture oteže s raspisivanjem natječaja za medije zajednice i sad nam nema druge nego vidjeti kako dišu naši čitatelji. Jesu li spremni podržati novinarstvo kakvim se na Lupigi bavimo. Jer teme koje otvaramo, o kojima pišemo, o njima možemo pisati samo ako nemamo gazdu, odnosno ako smo gazde sami. Zato donirajte Lupigu, zajedno ćemo biti glasniji“, apelirao je glavni urednik Ivor Fuka na konferenciji gdje su poslije njega govorile novinarke ovog portala, Ana Benačić i Nataša Škaričić.„Portali, o čemu znam jer za portale pišem već duže od desetljeća, portali su stvorili zabludu kako je novinarstvo besplatno. Novinarstvo nije besplatno ako želite da iza teksta stoji ozbiljan rad, a ne algoritam koji traži da budete brzi i štancate stalno nove tekstove koji onda zagušuju javni prostor i stvaraju anksioznost. Tri godine koliko je Lupiga bila javno financirana, imala sam najboljeg gazdu u svojoj karijeri. Mogla sam stati pred svaki izvor, političara ili moćnika i reći da iza mene stoje porezni obveznici kojima su dužni dati informaciju“, rekla je Ana Benačić vjerujući kako će Lupigu podržati puno ljudi koji imaju malo para jer takvima je ova redakcija uvijek bila najbliža.„Za Lupigu sam počela pisati kad sam se rastala od plaće u novinarstvu“, rekla je Nataša Škaričić, novinarka koja je nakon napuštanja tada još Europapress holdinga objasnivši kako je tada imala dvije ponude za suradnju, jednu od velikog komercijalnog medija i drugu od Lupige. Kaže kako je ponudu velikog medija odmah odbila i prihvatila suradnju s Lupigom koji joj daje potreban prostor.„Pisala sam analize, komentare, tekstove za kakve u komercijalnim medijima više nema prostora – tko bi objavio 15 kartica analize o cijepljenju?! I to je bilo čitano, što je mene iznenadilo jer u tiskanim medijima nemaš pojma o tome koliko se neki tekst čita, da ljude zanimaju suhoparne analize o zdravstvu. Zato bi bilo dobro da se svatko odazove ovom pozivu jer mediji kao što je Lupiga nam trebaju svima“, zaključila je Škaričić, a uključio se Ladislav Tomičić, predsjednik udruge nakladnika Lupige.„Mi ne želimo graditi medij, jer ga već imamo. Mi želimo graditi novu medijsku scenu, ne da bismo poništili staru nego da bismo je učinili boljom. Mi ne tražimo ništa nego da pošteno i slobodno radimo svoj posao, i ne treba nam ništa besplatno“, kazao je Tomičić, dok je Ivor Fuka zahvalio brojnim prijateljima koji su pomogli kreirati kampanju. Posebno Darku Rundeku koji im je ustupio svoju glazbu na korištenje, Edi Maajki kao naratoru i Tomislavu Brdjanoviću iz BionTV-a na videu Indiegogo kampanje.„Ne očekujem nikakve uplate ministrice, ali očekujem da se počne baviti svojim poslom“, odriješit je bio glavni urednik Lupige na novinarsko pitanje očekuje li Lupiga da će donirati i političari ili ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.„Zapravo, od sve političke podrške najdraže bi nam bilo da nas Ivan Pernar podijeli na svom zidu na društvenim mrežama“, poentirala je Ana Benačić.Želimo vam svakog dana iduće godine predstaviti barem jednu ozbiljnu temu - ozbiljnim tekstom, fotografijom i videom, koji neće sramotiti profesiju. Po jedan dobar tekst svih 365 dana. Novac koji pokušavamo skupiti, naravno, nije dovoljan da pokrije realnu, poštenu, cijenu svih tih tekstova, stoga će Lupiga osigurati ostatak, po principu – pola mi, a pola vi. Sav prikupljen novac namijenit ćemo isključivo našim suradnicama i suradnicima, kao naknadu za njihov rad. Cilj je da Lupiga ostane neovisna redakcija, koju nitko ne može spriječiti da govori o temama o kojima se u našem društvu izbjegava govoriti - o političkim moćnicima i ljudima koji vjeruju da novcem mogu platiti i javnu šutnju. Danas je jasno da slobodan može biti samo onaj medij čiji su jedini vlasnici njegovi čitatelji i novinari. Medij bez gazde, kažu s Lupige.