Posvuduša poduzetnik

Posvuduša koji je u jednu ruku pogrdni pojam, a nastao je pred nekoliko godina, označava osobu koja se pojavljuje na svim mogućih i nemogućim događanjima, a može je se prepoznati po iznimno velikoj količini Facebook statusa, Instagram fotki i u zadnje vrijeme - velikoj količini hashtagova.Društvene mreže iznjedrile su različite “posvuduše” i danas je to jedna od aktualnih metoda za ostvarenje privatnih / poslovnih ciljeva, no isto tako u sebi krije i jednu veliku poslovnu zamku.Osnovna premisa korištenja društvenih mreža je da kroz njih odašiljete poruke o tome tko ste, kako radite, što možete učiniti, kakve usluge i vrijednosti pružate, a onda će se sve veća i veća vojska pratitelja (followera) u tome prepoznati i u nekom trenutku postati vaš klijent.Sve je to OK i (poslovno) prihvatljivo, no trenutak u kojem “posvuduša strategija” nalazi na “tanak led” je trenutak kada se pretjera s količinom odaslanih poruka i/ili pojavljuje se na previše različitih događaja.Naime, previše poruka na društvenim mrežama ili previše “izlazaka” na sva moguća i nemoguća druženja, kod kvalitetnih potencijalnih klijenata izazvat će prvo pitanje, a onda i sumnju - kada ti ljudi uopće rade i kakve mi vrijednosti mogu pružati kada su cijelo vrijeme na društvenim događanjima?I zato je tu bitna mjera koliko čega dozirati i pustiti u “svijet”. Koji je to omjer ovisi od branše do branše, no “što više to bolje” je najgori savjet koji možete pratiti.Osim toga, ako ste 100% vremena u traženju i privlačenju klijenata, kada tim istim klijentima pružate usluge?Vrijeme je ograničeni resurs i pametno složiti mjeru između privlačenja i isporuke je prva i osnovna stvar koju morate što prije definirati.p.s. Neki poduzetnici znaju za gornju “situaciju” i kuže kako se mogu drugačije pozicionirati. Ti neki imaju strategiju da su društveno nedostupni i nevidljivi, a za njih znaju samo odabrani. Tada u trenutku kada se trebaju njihove usluge, a često to bude za nešto veliko i jako važno, tada ti neki ne pregovaraju o svojim kompetencijama i cijenama, već isporuče što se od njih traži - brzo & kvalitetno. Njih se ne pita za cijenu ali definitivno opravdavaju investiciju.