"Prodaj mi olovku" zaluđenost

Skupljanje informacija (kada / kako) Reakcija na dobivene informacije (usklađenje i potvrda) Stvaranje veće slike i aktivacija emocija što će biti krajnji rezultat (prodaja osjećaja) Poziv za kupnju (zatvaranje)

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

Mislim da je 2014. godine pušten u kina film "Vuk s Wall Streeta" iz kojeg se među ostalim često spominjala scena u kojoj jedan od likova u nekoliko rečenica demonstrira kako prodati kemijsku olovku."Sell me this pen" je famozna rečinca iz filma te s višegodišnjim odmakom ne mogu se oteti dojmu kako se i dan danas radi fama oko traženja trika kako lako i jednostavno prodati bilo što ako znate par "magičnih" rečenica.Iskreno, nema ovdje neke velike magije i mistike, no zato ako malo pomnije proučite pristup iz "sell me this pen" možete ostvariti čarobne rezultate.1. Možete li mi reći kada ste zadnji put koristili olovku?2. Jučer navečer1. Jel se sjećate što ste s njom radili?2. Zapisivao sam što trebam kupiti danas za večeru s suprugom1. Znate što, mislim da je to jedan od najboljih način upotrebe olovke. Napravili ste spisak namirnica za današnji dan, osigurali ste si da ne uđete u nepotrebni trošak i ono najvažnije, niste se doveli u nezgodnu situaciju da zaboravite kupiti namirnice i time otvorite nepoželjnu raspravu s suprugom ili još gore, propustiti specijalnu većer s njom.Siguran sam da ste do sada imali priliku koristiti se različitim običnim olovkama kako biste nešto samo brzinski zapisali ili obavili, no kada su u pitanju važne stvari i situacije, tada rijetko razmišljamo o tome kako nam za takav poseban i važan događaj treba nešto od povjerenja.Ovo je olovka koja vam daje povjerenje i sigurnost. Ovo je olovka koju koristite kako biste ugodno i sigurno proveli večer sa svojom suprugom. Zapravo, zamislite je kao alat uz pomoć kojeg ćete unaprijediti odnos s suprugom i dobro se proveli. A samo sa najboljim alatom se postižu najbolji rezultati.Znate što? Baš sam jučer vašem dobrom prijatelju dostavio deset ovakvih olovaka i ostala mi je još samo jedna, ova, olovka.Predlažem da je uzmete. Isprobajte je još večeras. Ako nećete biti zadovoljni, osobno ću doći po nju. Eh da, cijena je prava sitnica.Što kažete?2. DAJ! :)Huh… lud mi je gornji primjer, no ako ga pomno promotrite možete "uloviti” ove korake:Eto, i to je "čarolija" dotičnog pristupa. Ništa novog, ništa neobičnog… samo malo veća priprema i razmišljanje izvan okvira.Korisno?