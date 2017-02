Projekt 30 dana bez domaće zadaće: učenici zadovoljniji, ali uspjeh isti

Udruga Buđenje pokrenula je inicijativu 30 dana bez domaće zadaće , u sklopu koje su učitelji prestali davati zadaće djeci na 30 dana i bilježili rezultate, koje su javno objavljivali u Facebook grupi U projektu je sudjelovalo nekoliko desetaka učitelja i učiteljica, većinom učiteljice razredne nastave, a manji broj su nastavnice od 5-8 razreda (engleski, talijanski, matematika, hrvatski, informatika).Zanimljivo je da su neka djeca čak tražila da unatoč izazovu i dalje dobivalju zadaću.Najviše podijeljenih reakcija na početku izazova bilo je kod roditelja. Većina učiteljica ovdje je istaknula kako nisu dobile potpunu podršku svih roditelja, iako je većina njih bila podržavajuća i zainteresirana te svjesna uvođenja novosti i potreba za promjenama. Od onih koji su bili skeptični, bilo je straha da će se dobri učenici „pokvariti“ ili da neće sve stići.Prve promjene, u razredima ispitanih učiteljica u gotovo pola situacija, nastupile su nakon desetak dana (prosječno), dok je druga polovica primijetila promjene odmah ili nakon par dana. Većina učiteljica navela je pozitivne promjene kod učenika: veći interes za nastavu i nastavni sadržaj, povećanje aktivnosti na satu, veća kreativnost i realizacija ideja te naglašenije međusobno pomaganje, a neke su istaknule da im učenici govore kako imaju više vremena za druženje s roditeljima.Vrlo mali broj učiteljica naveo je da je prva promjena bila negativna jer učenici ništa ne uče ili jer su shvatili to kao olakotnu okolnost. Tijekom izazova, velika većina ispitanica istaknula je promjene učenika prema nastavi, dok znatno manji broj tvrdi kako je odnos ostao isti, nepromijenjen te da se nisu puno trudili., a kod lošijih se poboljšao, dok manji broj učiteljica nije primijetio promjene ili su te promjene u školskom uspjehu bile negativne.Većina učiteljica uvela je neke promjene i prilagodbe u nastavi, s obzirom da je značajan dio tadašnjeg plana bio usmjeren na rješavanje zadaće. Značajan broj učiteljica ostavio je domaću zadaću kao opciju za one koji ju žele, a neke nisu uvele neke značajnije promjene. Manji dio učiteljica naveo je da nisu zadovoljne izazovom te da ga ne bi ponovile. Nekoliko učiteljica je odlučilo selektirati zadatke, dati učenicima više slobodnog vremena za izvanškolske aktivnosti, a pogotovo preko vikenda, a neke su odlučile produljiti izazov do kraja školske godine uz podršku i odobravanje roditelja.Inicijativa je dio veće inicijative Kolektivni obrazovni sustav kojoj je cilj kolektivno povezati sve učitelje kako bi svoje ideje i primjere dobre praske lakše međusobno prenosili.