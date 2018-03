Punčke idu na europsku turneju, u Močvari u petak predstavljaju novi EP

Vinkovačke alt-rokerice Punčke ožujak i travanj će provesti na velikoj europskoj turneji na kojoj će predstaviti svoj novi EP 'Valovi'. Turnejom će obići 16 gradova u šest europskih zemalja, a na početku će, 15. ožujka, održati veliki koncert u zagrebačkoj Močvari.U Zagreb bend dolazi s novim materijalom, potpuno novom set listom i održat će najduži koncert otkad postoje Punčke,a predstavit će i novog člana benda, Gorana Nježića na bubnjevima. Bit će ovo prilika čuti i novu pjesmu, koju bend samo svira uživo i nije uvrštena niti na jedan nosač zvuka. Kao gosti nastupit će zagrebački kolektiv Baden-Baden. Ulaznice za Močvaru po cijeni od 40 kn moći će se kupiti na ulazu u klub.Novi EP 'Valovi' sadrži četiri nove pjesme, a za 'Valovi', 'Ples', 'Sjene' i 'Roza i plavo' Lucija Ivšić, zaslužna za sve stihove, kaže da je to najiskreniji i najdirektniji materijal koji je do sada napisala. Svu glazbu potpisuju Punčke, na gitari i vokalima je Lucija Ivšić, Anja Tkalec je na basu dok je Goran Nježić na bubnjevima. Ovdje slobodno preslušavanje.Punčke će tijekom ožujka i travnja održati svoju najveću i najznačajniju europsku turneju dosad - obići će 16 gradova u šest europskih zemalja tijekom ožujka i travnja. Osim Hrvatske, nastupit će i u Sloveniji, Češkoj, Njemačkoj, Švicarskoj i Italiji - u Zagrebu, Mariboru, Ljubljani, Brnu, Leipzigu, Berlinu i Bochumu sviraju u ožujku, a u Aachenu, Plauenu, Münchenu, Kreuzlingenu, Bolzanu i Zero Brancu u travnju.