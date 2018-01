Queer MoMenti do 28. siječnja u Kinu Europa

Od 22. do 28. siječnja u zagrebačkom Kinu Europa na programu su Queer MoMenti s fokusom na azijski film i filmove Brucea LaBruca u organizaciji udruge Domino.Bruce LaBruce, ikona queercore pokreta, u svojoj bogatoj biografiji potpisuje niz kultnih filmova:, koji su ga prometnuli u rubnog i radikalnijeg izdanka New Queer Cinema jer je u svojim filmovima često angažirao glumce iz gej porno filmova. 27. 1. na programu je njegov film, futurističko feministička farsa o grupi militantnih lezbijki koje žive u komuni organiziranoj poput samostana, sebe nazivaju Army of Lovers, a šefica im je Sveta Majka, i pripremaju se za totalni rat i istrebljenje muškaraca. Ima tu svega, od Schopenhauerovih citata i lekcija o partenogenezi do korištenja arhivskog materijala beogradskog Centra za genitalnu rekonstrukciju, a feminizam je u filmu sveden na one-linere u stilu „Muškarci su svinje“, uz repliku „Ostavimo svinje iz toga“.28.1. u 19 sati prije projekcije drugog filma Bruce LaBruceodržat će se razgovor o Queer kinematografiji koji će voditi Nikica Gilić, Gordan Bosanac i Dragana Rubeša. Film se bavi problematikom onoga što Bruce LaBruce naziva “terrorist chic”, te propituje dinamiku i snagu homoseksualnog izričaja. Radnja prati suvremenu terorističku grupu čija je misija nastaviti borbu Baader-Meinhof Ganga, poznatijeg kao RAF, žestoko propitujući tradicionalne heteroseksualne norme, monogamiju i posesivnost, promovirajući homoseksualnost kao antiburžoaski, revolucionarni statement uperen direktno protiv vrijednosti establishmenta.Drugačija perspektiva situacije LGBTIQ zajednice u Aziji biti će prikazana kroz 4 različita filma.Prvi među njima je film, topla obiteljska drama. Priča je to o Phoon i Yuke koji su u vezi 13 godina, te odluče usvojiti napušteno dijete Butr, dok je još bio beba. Do njegova polaska u školu, to što nema mamu, nego ga odgajaju dva muškarca nije djetetu predstavljalo problem, ali su ga u školi vršnjaci počeli ismijavati. Tada u priču ulazi Rattiya, žena iz udruge za zaštitu prava djece, koja u mališanov život, ali i cijelu obitelj donosi napetost i nervozu. Roditeljima ne ostavlja mnogo mogućnosti, ali oni bez obzira na svoje osjećaje donose odluku koja će biti najbolja za njihova sina.24.1. na programu je, nakon bolnog raskida, Toey odluči izliječiti svoje slomljeno srce u gradu Higashikawa gdje susreće Oat, koji je također ondje na svom putovanju. Njihov odnos se razvija od neznanca do prijatelja, sve do romanse koja se razvija tijekom filma. Prije povratka u "stvarni svijet" prikupljaju dijelove svojih slomljenih duša i obnavljaju ih. Redatelj Anusorn Soisa-ngim nas u najavi filam poziva da im se pridružimo na njihovom putovanju u potrazi za ljubavlju.Film, koji je na programu 25.1., započet je kao projekt u kojem je intervjuirano 100 tinejdžera u dobi između 17 i 20 godina koji žive u Bangkoku. Mladi je redatelj Nontawat Numbenchapol iskoristio te intervjue kao inspiraciju za stvaranje lika tinejdžerice JoJo kroz čiji se lik predstavlja priča iz svakodnevice tajlandskih tinejdžera. Razdoblje prelaska iz srednje škole na fakultet, za tinejdžere diljem svijeta je ono u kojemu se stječu neka nova i važna životna iskustva, a istovremeno kroz njih otkrivaju svoje prave identitete.Programski blok tajlandskog filma, ali i kao logičan korak prema Bruceu LaBrucu, zatvara film. Prvi je to tajlandski film, iz jednog pomalo zaboravljenog azijskog filmskog žanra „pink filma“. Žanr koji je obilježio prvenstveno japanski film, ali i azijski film, u razdoblju od 60-tih do 80-tih godina prošlog stoljeća. Film u vrlo prepoznatljivom pornografskom stilu, progovara o gay mafiji na Tajlandu koja se bavi dilanjem droge i prostitucijom. Kroz film upoznajemo mafijašku organizaciju, njezinu hijerarhiju, različite vrste ovisnosti od droga, uz pregršt scena sadomazo sexa, donosi priču o nestanku velike količine droge jedne od bandi.Cjeloviti raspored Queer MoMenata:24.1. 2018.Dvorana Muller (Kino Europa , Varšavska 3) / 19:00Present Perfect25.1. 2018.Dvorana Muller (Kino Europa , Varšavska 3) / 19:00#BKKY26.1. 2018.Dvorana Muller (Kino Europa , Varšavska 3) / 19:00Playboy i banda trešnje27.1. 2018.Velika dvorana (Kino Europa , Varšavska 3) / 19:00Mizandristice28.1. 2018.Dvorana Muller (Kino Europa , Varšavska 3) / 19:00Razgovor: Queer kinematografiji i Queer MoMenti(sudionici: Nikica Gilić, Gordan Bosanac, Dragan Rubeša)28.1.2018.Dvorana Muller (Kino Europa , Varšavska 3) / 19 :30Raspberry Reich