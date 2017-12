Radio na ledu – 48-satni radio maraton

Od 22. prosinca u podne, pa sve do 24. prosinca u podne, u eteru iznad Pule program će emitirati „Radio na ledu“. Ovaj 48-satni radio maraton stvorili su i osmislili polaznici radionice nazvane „Tečaj radio krojenja“ koja je premijerno, uz već tradicionalnu strip-radionicu, održana u okviru ovogodišnjeg Art&Music festivala. Tečaj je pokrenuo voditeljski dvojac Revije na ledu, emisije koja je krajem prošle godine, pod izlikom nedostatka sredstava, protjerana s programa Radio Pule.„Radio je više od onoga što čujemo. Radio ne poznaje granice, njegov je signal jednako neizbježan koliko i nezaustavljiv“, u uvodniku u prošlogodišnji, treći Plan za bijeg koji se od 27. do 30. listopada održavao u Zagrebu pod nazivom Radio kao mjesto otpora, ističe jedna od najnagrađivanijih, sada bivša urednica Trećeg programa HR-a, Ljubica Letinić, te nastavlja: „Ako je točno da radio ne možemo dovoljno razumjeti samo slušanjem, možemo li ga i kako, u digitalnoj globalizaciji, upotrijebiti kao autonoman alat za širenje prostora slobode i izbjegavanja kontrole i nadzora?(…) Drugi put kojim možemo prići radiju i bežičnom odašiljanju je radijska umjetnost ili umjetnost za radio. U zemljama snažnog političkog naboja radijske umjetnosti je malo ili je uopće nema. U svojoj slobodi – i od propagandne i zabavne industrije – sama premisa radijske umjetnosti izazov je postojećem i pretežitom radijskom prijenosu. Osim nastojanja da secira radio i da redefinira njegove pretpostavke, radijska umjetnost je povratak izvornom obećanju tog medija“, zaključuje Ljubica Letinić.Program ovog dvodnevnog radija može se slušati na području grada Pule na FM frekvenciji 89,7 MHz te putem streama na stranici www.radio.rojc.eu . „Radio na ledu“ realiziran je u suradnji Art&Music festivala, Revije na ledu i Radio Rojca, a sve to ne bi bilo moguće bez strastvene pomoći brojnih zaljubljenika u radio medij.