Razmišljate o newsletterima, molim vas…

Nemojte izmišljati / lagati kako ste došli do primatelje email adrese. Ako ste do email adrese došli s njihove web stranice i javno je dostupna, onda im to napišite Neka prva newsletter poruka bude informativna (tko, što, koliko, kada) i JASNO ih pozovite da se mogu sada i odmah odjaviti s liste U dijelu gdje pojašnjavate da se mogu odjaviti s liste, podsjetite ih gdje su se prijavili jer ih to može “okinuti” da se predomisle Držite se dogovorene dinamike slanja newslettera. 95% biznisa treba slati newsletter barem jednom u 14 dana Pročitaj 1. još jednom Kombinirajte kratku priču s ponudom ili barem napišite uvodnik newsletter poruke U 90% biznisa poželjno je da newsletter bude personaliziran, tj. pisan kao da šaljete poruku jedan-na-jedan Pročitaj 1. još jednom

Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ime:





Email:













Ni mi ne volimo primati SPAM, stoga možete biti sigurni kako ga nećete dobiti od nas. Nakon prijave provjerite svoj email kako biste potvrdili svoju odluku (double opt-in).

…nemojte, nemojte, pliz, pliz, pliz nemojte koristiti “prijatelja” kao razlog zašto im šaljete poruku, a zapravo ste do email adrese primatelja došli na sumnjiv ili “sivi” način.“Ovaj newsletter ste primili jer ste se prijavili na našu newsletter listu putem stranice XYZ ili Vas je prijatelj preporučio.”U HR newsletter svijetu postoji i izvedenica gornje rečenice da sam “sudjelovao u nagradnoj igri” ili neka druga neistina koja bi mogla opravdati slanje poruke.Ne, ne, ne… nemojte to raditi. Ne radi mene, već radi sebe i svog biznisa. Osim toga, nije problem složiti jedan email filter koji se okida na “prijatelj preporučio” pa da poruka ide u SPAM i brisanje.O newsletterima sam puno pisao, puno ih pišem za sebe i klijente, držim radionice, radim konzalting i primam ih nekoliko stotina mjesečno (to ne znači da ih sve i čitam) i dogodi se povremeno onaj trenutak da “puknem” kada dobijem tri nenajavljena newslettera s gornjim pojašnjenjem (preporučio me prijatelj).Dakle, evo onako brzinski par smjernica ako imate namjeru koristiti newsletter u poslovanju: