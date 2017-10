Rimac Automobili - najbolje plasirana hrvatska tvrtka na listi 50 najbrže rastućih u Srednjoj Europi

Gospodarstvo, Hrvatska, ICT

Hrvatska je nakon Poljske druga zemlja s najvećim brojem tvrtki na listi 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki u Srednjoj Europi - na Deloitteovoj ljestvici su Rimac Automobili, Code Consulting, Telum, Profico, Undabot, Hangar, Gauss i Infinum, a ako pridodamo i još dvije hrvatske tvrtke - Q i Merit Media - koje su se plasirale u kategoriji Zvijezda u usponu, to je ukupno deset tvrtki na ovogodišnjim listama.



Ovih pedeset najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe postavilo je novu rekordnu stopu rasta od 1.127 posto, što je druga godina za redom da je zabilježen prosječan rast veći od 1.000 posto. Ljestvicom dominiraju poduzetnici iz sektora informacijske tehnologije i digitalnih rješenja, njih 39.



Kao i prethodne godine, vodećih pet mjesta na ljestvici u glavnoj kategoriji 50 najbrže rastućih ostvarile su tvrtke koje su prošle godine ostvarile plasman u kategoriji Zvijezda u usponu, jer su tada sa svojim poslovanjem kraćim od četiri godine bile „premlade“ za sudjelovanje u glavnom izvješću.



Najjači su Česi s online rezervacijom letova



Prvo mjesto na ljestvici za 2017. godinu zauzela je češka tvrtka za on-line rezervacije letova Kiwi.com, prethodne godine peta u kategoriji Zvijezda u usponu, ali tada pod tvrtkom Skypicker.com. Nakon zapanjujuće uspješne 2016. godine, Kiwi.com je u promatranom četverogodišnjem razdoblju povećao stopu rasta prihoda sa 1.534 posto na posljednjoj ljestvici na ovogodišnjih 7.165 posto, što sugerira kako mu je cilj da u 2021. godini postane vodeća on-line putnička agencija u svijetu.



Za tek nešto manji broj postotnih bodova zaostaje prošlogodišnji pobjednik u kategoriji Zvijezda u usponu Deeper, litvanska tvrtka za pametna tehnološka rješenja u sportu, čiji prihodi su rasli po stopi od 7.048 posto i koja je u odnosu na 3.631 posto zabilježenih prethodne godine u 2017. godini ostvarila gotovo dvostruku stopu rasta. Ipak, najveći uspon bilježi treće rangirana tvrtka Prusa Research iz Češke (povećanje stope rasta sa posljednje zabilježenih 688 na 6.910 posto), koja je time zaokružila impresivni trijumvirat poslovnih subjekata koji su ostvarili rast prihoda od oko 7.000 posto. Na četvrtom mjestu je poljska tvrtka za razvoj softvera TOOPLOOX (stopa rasta od 2.827 posto), a na petom mjestu sa stopom rasta od 2.437 posto još je jedan novak iz Poljske, Absolvent.pl, koji se bavi regrutiranjem primjenom tehnoloških rješenja.



Pogled na vrh ljestvice pokazuje da je samo jedna tvrtka očuvala svoju poziciju među deset vodećih, a to je softverska tvrtka NSoft, jedina iz Bosne i Hercegovine, prethodne godine peta, a ove godine sedma. Ističe se stopom rasta od 1.990 posto, što ukazuje na brži rast prihoda u odnosu na stopu od 1.760 posto u 2016. godini, kao i ubrzanje rasta kojem smo svjedočili 2017. godine.



Hrvatska najjača nakon Poljske



Uz osam rangiranih tvrtki u glavnoj kategoriji natječaja Hrvatska je nakon Poljske druga zemlja sa najvećim brojem plasiranih tvrtki. Ako pridodamo i još dvije hrvatske tvrtke koje su se plasirale u kategoriji Zvijezda u usponu, to je ukupno deset tvrtki na ovogodišnjim listama. „Dostignut je najbolji plasman kao i u 2015. godini i sada već možemo istaknuti pozitivan i konstantan kontinuitet osnivanja, razvoja i rasta tehnoloških start up tvrtki u Hrvatskoj u sektoru informacijske tehnologije i digitalnih rješenja te interneta, medija i telekomunikacija, pogotovo kada uzmemo u obzir da uz tvrtke koje su ostvarile plasman prošle godine sve novo plasirane tvrtke su osnovane 2012. godine“, kažu iz Deloittea



U kategoriji 50 najbrže rastućih, najbolje rangirana hrvatska tvrtka ove godine je Rimac Automobili iz sektora čistih tehnologija i energetike, koja je deseta na ljestvici sa rastom od 1.059 posto. Slijede Code Consulting na 22. mjestu sa rastom od 545 posto, Telum na 25. mjestu sa rastom od 520 posto, Profico na 28. mjestu sa rastom od 466 posto, Undabot na 35. mjestu sa rastom od 421 posto, Hangar 18 na 40. mjestu sa rastom od 368 posto, Gauss na 45. mjestu sa rastom od 347 posto i povratnik nakon dvije godine Infinum na 49. mjestu sa rastom od 315 posto. U kategoriji Zvijezda u usponu iz Hrvatske na 2. mjestu je Q tvrtka za digitalna rješenja sa rastom od 2.246 posto, te Merit Media na 9. mjestu sa rastom od 712 posto.



Dominacija informatičke tehnologije i digitalnih rješenja



Može se primijetiti da i kod hrvatskih tvrtki plasiranih na listama dominiraju tvrtke iz sektora informacijske tehnologije i digitalnih rješenja i to su Code Consulting (Vukovar), Profico (Split), Undabot (Zagreb), Hangar 18 (Koprivnica), Gauss (Vukovar), Infinum (Karlovac) i Q (Zagreb), dok Telum (Zadar) i Merit Media (Zagreb) dolaze iz sektora interneta, medija i telekomunikacija, a Rimac Automobili (Sveta Nedjelja) iz već spomenutog sektora čistih tehnologija i energetike. Osim što je najbolje plasirana hrvatska tvrtka na listi 50 najbrže rastućih, Rimac Automobili su i jedina tvrtka iz sektora čiste tehnologije i energetike koja je ostvarila plasman u cjelokupnom natječaju na nivou Srednje Europe.



Nove tvrtke koje su ostvarile plasman na listu 50 najbrže rastućih su Code Consulting, Profico te Undabot sve su osnovane 2012. godine, kao i novaci iz kategorije Zvijezda u usponu Q i Merit Media koji su osnovani 2013. godine. Rimac Automobili, Telum, Hangar 18 i Gauss ostvarili su plasmane i prošle godine, dok je Infinum ove godine kao povratnik ostvario svoj četvrti plasman na Deloitteovom natječaju nakon 2015., 2014. te 2013. godine.