Rundekov 'ApoCalypso Now' u Domu sportova 16. prosinca

Nakon što je krajem svibnja za Dancing Bear objavio luksuzni, specijalno remasterirani dvostruki LP i trostruki boxset ApoCalypso , te koji je objedino taj kultni album te posljednji (dosad neobjavljen) album grupe Haustor Dovitljivi mali čudaci , Darko Rundek okružen vrhunskim bendom otisnuo se na koncertnu turnejukoja je uključivala cijelu regiju i koja će imati veliko finale 16. prosinca u Velikoj dvorani zagrebačkog Doma sportova.Koncert je inicijalno trebao biti održan u Maloj dvorani, ali nešto manje od mjesec dana uoči njegovog održavanja iz stožera organizatora stigla je obavijest da je koncert rasprodan odnosno da je prebačen u Veliku Dvoranu.Upravo tamo pjesma je premijerno izvedena, u sklopu četvrtog Fiju Briju festivala, a Rundek ju je kasnije izvodio na koncertima prije nego je službeno objavljena na istoimenom albumu. Dva desetljeća kasnije album je doživio reizdanje u remasteriranom obliku.Za Apocalypso Now turneju Rundek je okupio glazbenike raznih generacija, od izvrsne dvadesetogodišnje saksofonistice Ane Kovačić i vječnog mladića Igora Pavlice na trubi, preko pripadnika nove zagrebačke scene Roka Crnića (Porto Morto) na basu i bubnjevima, Mire Manojlovića na udaraljkama i vibrafonu, Slivia Biočića na bubnjevima, gitari i basu, do članova Cargo Trija, violinistice Isabel i multiinstrumentalista Dušana Vranića Duce. Osim ključnih pjesama albuma, kao što su 'Apokalipso', 'Grane smo na vjetru', 'Tranzit', 'More more', 'Senor' ili 'Štrajk željezničara' Rundek i njegov bend proći će u Domu sportova kroz najvažnije pjesme na potezu od Haustora do Cargo Tria.