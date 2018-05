Sviđa vam se ovaj savjet/tehnika? Prijavite se na Business klinika mailing listu i direktno primajte tekstove o prodajnim vještinama i poslovnim tehnikama uz koje ćete unaprijediti poslovanje. Korisno, vrijedno i konkretno.



Ako se nađete u pregovorima i u jednom trenutku je izgovorena varijanta rečenice iz naslova…… to je jako je dobar znak da je u upotrebi tehnika manipulacije.Ovo je prekretnica u kojoj gotovo pa sigurno želite pridobiti ekstra pažnju i promijeniti smjer pregovora ili dobiti ekstra poene naspram druge strane.Osvijestite kako je to okidač kojim se druga strana želi “malo povući”, pa onda krenuti u novi napad. Ovakva vrsta rečenice dobar je znak da je sve do sada izloženo / izgovoreno bilo “manje istinito” i dobar manipulator očekuje da to primijetite, spustite svoj štit (jer ste ga razotkrili i sada je kao on u gubitku) što majstori manipulacije vide kao par koraka unatrag radi uzimanja zaleta za novi napad.U konačnici, tehnike manipulacije su samo alati, a kako ćete ih iskoristiti i u koju svrhu (pozitivnu ili negativnu) ipak ostavljam vama samima da odlučite.“Samo iskreno” je samo još jedna od tehnika i ako je do sada niste osvijestili, krajnje je vrijeme da to učinite.