Seine predstavlja album 'Sno sna' u Tvornici

Nakon niz odsviranih koncerata u regiji i nekoliko objavljenih singlova, Seine su objavili album prvijenac Sno sna najavljen singlom "Svog", a koncertnu promociju albuma bend će imati u zagrebačkoj Tvornici kulture u četvrtak, 26. listopada.Kako ističu iz benda, album "Sno sna" donosi atraktivnu kombinaciju snene gitarske razigranosti, psihodeličnih bas linija i minimalističkih bubnjarskih motiva koji se isprepliću u pjesme ljubavi i čežnje."Posadili su srce.Daleko.i ono rastesamoi ko da birakognekogsvog"Seine je projekt Ivana Ščapca, a njihovi počeci sežu sve do 2007. godine. Ipak, bend je puni zamah dobio tek nakon što je njegov post-punk-noise bend Vlasta Popić prestao s radom 2015. godine. Iako počevši kao kantautorski projekt, Seine se u tom razdoblju razvio u punokrvan bend, gdje Ivana na vokalu i gitari prate Dimitrij Mekotanović Petrović (Vlasta Popić, Radost) na bubnjevima, udaraljkama i back vokalima, te Boško Mijušković (Škrtice, Straight Mickey and the Boyz) na basu, čiju ulogu na koncertima preuzima Ivan Grobenski (Moskau).Seine su 2016. godine nastupili na Demofestu u Banja Luci, gdje su pobijedili na najvećem bendovskom natjecanju u regiji, a za nagradu dobili snimanje i produkciju debitantskog studijskog albuma. Nakon nastupa na festivalu MENT Ljubljana 2017. su udružili snage sa slovenskom izdavačkom kućom Moonlee Records i rezultat je odličan album 'Sno sna'.Ulaznice po možete nabaviti u pretprodaji po cijeni od 30 kuna, a na dan koncerta će cijena upada biti 40 kuna. Službena prodajna mjesta: Tvornica kulture, Dirty Old Shop, Rockmark, www.entrio.hr. Koncert počinje u 20 sati.