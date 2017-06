Šest hrvatskih filmova na festivalu u Karlovym Varyma

U petak počinje Međunarodni filmski festival Karlovy Vary , u sklopu čijeg će 52. izdanja biti prikazano šest hrvatskih filmova: 'Moj život bez zraka', 'Muškarci ne plaču' i 'Dede' u konkurenciji su za nagrade, dok će 'Ne gledaj mi u pijat', 'Neparožderi' i kratkometražni igrani film 'Crveno' biti prikazani u nekompetitivnim sekcijama.Međunarodni festival u Karlovim Varima jedan je od najstarijih i najprestižnijih europskih filmskih festivala na kojem se prikaže preko 200 novih filmskih naslova. Festival prati preko 500 akreditiranih novinara iz cijelog svijeta, a hrvatski filmovi redovito gostuju na ovoj manifestaciji. U sklopu ovogodišnjeg, 52. izdanja, tri će hrvatska filma biti prikazana u kompetitvnim sekcijama: dokumentarni film Moj život bez zraka Bojane Burnać bit će prikazan u natjecateljskom programu dokumentarnog filma, bosanskohercegovačko-hrvatsko-slovensko-njemačka koprodukcija Muškarci ne plaču Alena Drljevića odabrana je u službenu natjecateljsku sekciju, dok će 'Dede', debitantski igrani film gruzijske redateljice Mariam Khatchvani nastao u koprodukciji Gruzije, Katara, Irske, Nizozemske i Hrvatske (MP filmska produkcija) biti prikazan u sekciji East of the West.Uz navedene naslove, u nenatjecateljskim programima festivala prikazat će se još tri hrvatska filma. Nagrađivani redateljski prvijenac Hane Jušić Ne gledaj mi u pijat bit će prikazan u sklopu 'Horizonata', uz rame novim filmovima Michaela Hanekea, Fatiha Akina, Akija Kaursmäkija, Sofije Coppole i dr., koji su već ostvarili zapažene nastupe na drugim festivalima. U programu 'Češki filmovi', koji je fokusiran na suvremenu češku produkciju, bit će prikazan dugometražni animirani film Neparožderi redateljice Galine Miklinove, koji je koproducirao hrvatski Filmosaurus Rex. Program 'Praški festival kratkometražnog filma predstavlja' donosi selekciju filmova prikazanih na ovome festivalu, a među njima i ovogodišnjeg dobitnika nagrade publike, kratkometražni igrani film Crveno bugarskog redatelja Tome Waszarowa, koji je nastao u koprodukciji s hrvatskom produkcijskom kućom Eclectica.U sklopu industrijskog programa 'Eurimages Lab Project' bit će predstavljen 'Aleph' Ive Radivojević, dugometražni dokumentarni film u razvoju koji nastaje u koprodukciji Kanade (Parabola Films) i Hrvatske (Fade In). Riječ je o hibridnom dokumentarnom filmu inspiriran istoimenom pričom Jorgea Luisa Borgesa, koji će pratiti živote 10 protagonista iz 10 različitih zemalja te njihove specifične poglede na svijet. Aleph će se uz još osam drugih projekata u razvoju natjecati za nagradu od 50.000 eura.